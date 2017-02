VISTALEGRE II. IGLESIAS AFIRMA QUE SI PIERDE PONDRÁ “TODOS SUS CARGOS” A DISPOSICIÓN DEL PARTIDO

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este jueves que si pierde en la asamblea de este fin de semana pondrá “todos sus cargos” a disposición del partido, incluido su escaño en el Congreso de los Diputados.“Pondría todas mis responsabilidades a disposición de la organización si colectivamente los compañeros entienden que no tiene sentido una presencia que puede hacer sombra a nuevos liderazgos que emergen en Podemos”, manifestó Iglesias en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja. Iglesias dijo que “en Podemos nadie puede estar atado al sillón y yo soy el primero que no puede estarlo”. Sobre la participación en el proceso, en el que han votado hasta ahora más de 100.000 inscritos, señaló que el hecho de que se vote mucho “beneficia a todos y a la democracia” y “revela la viveza de nuestra fuerza y el interés que despiertan nuestros debates”. Explicó que tras el Congreso “toca madurar”. “Hay que cerrar heridas y vamos a tener cicatrices, pero en la vida como en la política lo que no te mata te hace más fuerte”. El momento actual en la formación, añadió, es resultado de un proceso “muy intenso” con un “debate muy valioso”, aunque, señaló, “soy optimista al respecto”. Iglesias mostró su convencimiento de que puede ganar este cónclave a Errejón y revalidar así su liderazgo al frente de Podemos. Interpelado sobre la utilidad política que tiene recordar acontecimientos del pasado, como su alusión a la 'cal viva' y a la guerra sucia contra ETA, el líder de Podemos señaló: “¿Qué significa cal viva? Significa que hubo seres humanos a los que se asesinó por orden gubernamental. ¿Es inútil hablar del pasado de este país? ¿Debemos prohibir hablar del pasado? Hablar del pasado es útil. Creo que no repetir las cosas que fueron crímenes es algo muy importante. En este país todo el mundo debe conocer nuestra historia y las cosas buenas y malas”, manifestó Iglesias. “Quienes prohíben la memoria demuestran una actitud enormemente autoritaria y contraria a los valores de la democracia. Los que se avergüenzan de su pasado se equivocan”, zanjó.