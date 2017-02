VISTALEGRE II. IGLESIAS NO HARÁ DECLARACIONES A LOS PERIODISTAS ANTES DE QUE SE SEPA SE SIGUE COMO LÍDER

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no hará declaraciones a los periodistas en la asamblea de su partido hasta que se sepa si sigue como líder del mismo, algo que no se conocerá hasta este domingo a primera hora de la tarde.La decisión fue anunciada por el equipo organizador de Vistalegre II, que había previsto inicialmente para esta mañana una comparecencia ante la prensa, que se produciría después del saludo inicial que realizó para abrir el congreso de su partido. Sin embargo, el secretario general de Podemos no hará declaraciones durante todo este sábado, de forma que sus únicas intervenciones serán las que realice desde la tribuna de la asamblea. Esto supone que Iglesias podría no hablar en Vistalegre II hasta este domingo, cuando se anunciarán los resultados de las votaciones y si en las mismas han prevalecido las candidaturas apoyadas por el secretario general o por Íñigo Errejón