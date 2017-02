VISTALEGRE II. MONTERO PLANTEA AHORA PARA ERREJÓN UN PAPEL COMO EL DE BESCANSA O MONEDERO

Etiquetas

La dirigente de Podemos Irene Montero aseguró este domingo, tras la victoria del sector de Pablo Iglesias en la asamblea de Vistalegre II, que Íñigo Errejón debe seguir jugando un "papel fundamental” en el partido, similar al que tienen Carolina Bescansa, Nacho Álvarez o Juan Carlos Monedero, que ya no forman parte de puestos orgánicos en el partido.Montero, que es la jefa de Gabinete de Iglesias, afirmó que lo que suceda en adelante con Errejón lo decidira “la nueva dirección” de la formación morada. Aseguró que a partir de ahora toca “trabajar con unidad y con humildad sin que sobre nadie” y añadió que la nueva dirección de Podemos va a ponerse a trabajar “desde ya”. Apuntó que el objetivo es poner en marcha la "maquinaria” para derrotar al PP en las próximas elecciones generales. Sobre el futuro papel de Errejón, apuntó que el todavía secretario político de su partido debe seguir teniendo un "papel fundamental”, aunque "igual que Carolina Bescansa o Nacho Álvarez o Juan Carlos Monedero”. La jefa de Gabinete de Iglesias enumeró así tres ejemplos de personas que ya no tienen puestos orgánicos en Podemos. "LO IMPORTANTES NO SOMOS LAS PERSONAS"Preguntada de nuevo por lo que será de Errejón en el futuro, la jefa de Gabinete de Iglesias dijo que había mencionado inicialmente a Bescansa o Monedero, pero que también podía citar "a Pablo Echenique, a Pablo Iglesias, a Sofía Castañón, a Ana Marcello" o "a cualquiera de los compañeros y compañeras” de l formación morada. Montero añadió que sí algo ha demostrado Vistalegre II “es que los importantes no somos las personas que estamos ocupando cargos orgánicos, aunque hayamos sido elegidos para ello” y que “lo importante son los militantes que construyen día a día Podemos”. “Todos y todas vamos a seguir ocupando posiciones fundamentales. ¿Cuáles serán? Lo decidirá el Consejo Ciudadano”, concluyó.