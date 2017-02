VISTALEGRE II. MONTERO CREE QUE IGLESIAS ES EL “MEJOR PEGAMENTO” PARA EL FUTURO DEL PARTIDO

Etiquetas

La jefa de gabinete del secretario general de Podemos Pablo Iglesias, Irene Montero, dijo este viernes de que no imagina un Podemos en el que no esté ni Iglesias ni Íñigo Errejón, pero se mostró convencida de que el “mejor pegamento” para el futuro de la formación morada es su actual secretario general.Montero, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, reconoció que se han “excedido” en la forma en las que han expresado “el debate” en el seno de esta formación ante la Asamblea Ciudadana Estatal ‘Vistalegre II’, pero indicó que se está existiendo un “debate democrático” sobre “dos proyectos, dos equipos y dos liderazgos, el de Iñigo y Pablo para liderar Podemos en esta próxima etapa”. Eso es lo que están decidiendo los inscritos, apostilló.La dirigente de Podemos asumió que se han “excedido en la forma en la que han hecho ese planteamiento en algunos momentos” y, por ello, tras la celebración de ‘Vistalegre II’ tienen que marcarse como tarea “prioritaria” recomponer esa situación.Aseguró que no se imagina a Podemos sin alguna "de las personas que han sido fundamentales" hasta ahora, incluidos Iglesias y Errejón, pero considera que el primero "es el pegamento que asegura que el espacio del cambio sigue profundizando en sus alianzas y sigue siendo capaz de llevar las ansias de cambio de millones de españoles, llegar a la Moncloa, ganar al PP y construir derechos”. “Pablo es el mejor pegamento para Podemos y para el espacio del cambio”, remachó.Por último, Montero confió en que Podemos va a salir “fortalecido” de esta “crisis” como ya lo hizo en “otros momentos de crisis”, como en los “meses muy malos”, cuando unos de los fundadores, Juan Carlos Monedero, sufrió ataques “muy duros”. “De esa crisis salimos fortalecidos y esta vez también va a ser así”, dijo Montero tras recordar que hoy nadie se imagina a Podemos sin Monedero pese a que él no ocupa ningún cargo orgánico en el partido.