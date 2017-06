Valenciano reivindica un PSOE de centro izquierda porque "no tiene sentido cambiar el carril", aunque "puede funcionar"

Etiquetas

La vicepresidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano, cree que la dirección del PSOE está cambiando hacia una posición más "a la izquierda", y aunque sostiene que "no tiene ningún sentido" que el partido cambie su "carril", ha admitido que es una "posibilidad que puede funcionar".

La eurodiputada ha explicado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press que el PSOE "es un partido de centro izquierda" y que no tiene sentido "cambiar" de un "carril" que le ha dado "grandes éxitos a este país". "Ganaba cuando era capaz de ganar a la derecha desde el centro izquierda y rescataba el voto de la izquierda", ha explicado.

En este sentido, ha afirmado que "no cabe más" que "apoyar" a la nueva dirección y "trabajar con lealtad": "No sé hacerlo de otra manera" ha aseverado. Eso sí, la socialista ha admitido que "lo importante" es conseguir la "confianza" de los ciudadanos, algo que, a su juicio, el PSOE no ha conseguido en los últimos años.

Aunque defiende la línea del gobierno socialista de Felipe González, en el que "ha creído siempre", asume que un giro a la izquierda "siempre" ha sido "una posibilidad". "No me parece mal que se invente una nueva fórmula, puede hacerse de otra manera", ha zanjado.

Preguntada sobre si cree que el nuevo Ejecutivo Federal del PSOE y el Secretario General, Pedro Sánchez, pueden caer en "ciertos populismos", la socialista lo ha negado: "El PSOE tiene poco riesgo de caer en el populismo", ha afirmado. "Es un partido de gobierno, de amplias mayorías que sigue gobernando en muchísimos sitios y a muchísimos ciudadanos", ha subrayado.