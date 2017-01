Vara cree que el futuro del PSOE depende de lo que esté dispuesto a asumir la federación andaluza

Etiquetas

Considera que una candidatura única para el Congreso Federal sería "lo mejor" para salir del cónclave "reforzados"

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que lo "mejor" para el PSOE sería una única candidatura a las primarias a la Secretaría General del partido, que actualmente tiene una "dependencia" de la federación andaluza como nunca antes se había tenido, y que, en consecuencia, "el futuro tendrá que pasar" por lo que "esta federación esté dispuesta a asumir".

Fernández Vara cree que esta dependencia del partido del PSOE de Andalucía no se debe a la "casualidad", sino a que los socialistas andaluces "están unidos en torno a un liderazgo", el de Susana Díaz, mientras que hay "muchas" otras --aunque ha dicho que Extremadura "está bastante unida también"-- que están "muy divididas".

Ante esta situación, considera que "el futuro tendrá que pasar por lo que esa federación (la andaluza) esté dispuesta a asumir", ha señalado en declaraciones al programa Al Rojo Vivo de La Sexta, recogidas por Europa Press.

Al ser preguntado sobre si le gusta la candidatura de Susana Díaz, Fernández Vara ha dicho que la gente identifica a la presidenta de Andalucía con alguien que "gana elecciones" y esto es algo "esencial y fundamental". "Que quien pongamos sea alguien reconocible por su capacidad para ganar elecciones", ha pedido el presidente extremeño.

En todo caso, ha dicho que el discurso de Díaz en Andalucía, García-Page en Castilla-La Mancha o él mismo en Extremadura, "probablemente" no sea "extrapolable" al conjunto del país, pero ha insistido en que los socialistas tienen que "intentar sumar en este tiempo" para "conformar un proyecto" con una alta participación que "tiene que tener una cara, evidentemente".

Preguntado directamente sobre si se presentaría a las primarias, ha respondido que "cada uno tiene que ser consciente de sus limitaciones". En cualquier caso, ha dicho que no se le ha pasado por la cabeza porque "además" tiene un "compromiso con Extremadura", donde ha ganado unas elecciones tras sufrir una derrota. De este modo, considera que debe estar en la comunidad "el tiempo que la ciudadanía quiera" y cuando no sea así, se retirará "a los cuarteles de invierno" del partido y volverá a su profesión como forense en Badajoz.

FECHAS PARA LAS PRIMARIAS Y EL CONGRESO

Preguntado por el calendario que maneja el PSOE para su renovación, y que apuntan a la celebración de las primarias para elegir secretario general en mayo y el Congreso Federal en junio, ha confirmado que "son las fechas que se están manejando", como así le ha trasladado el presidente de la Gestora, Javier Fernández, tras mantener una conversación en los últimos días.

Además, ha señalado que son unas fechas "oportunas" si bien ha reconocido que "legítimamente" algunos compañeros preferían que fueran "algo antes". "Mes arriba mes abajo, creo que están dentro de lo razonable", ha dicho.

Fernández Vara ha planteado que de esta forma los socialistas tendrán "al menos un par de meses para poder debatir en las casas del pueblo, en las agrupaciones locales sobre el 'para qué'" se van a celebrar ambas citas, al tiempo que ha lamentado que "todo" se esté centrando en el liderazgo.

En este sentido, ha señalado que es "muy importante" la persona que lidera el partido, pero no debe olvidarse que "Felipe se fue y no pasó nada, Zapatero se fue y no pasó nada, y Rubalcaba se fue y no pasó nada".

DIMISIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ

Fernández Vara, que ha reconocido que se afilió al PSOE tras una conversación en Mérida con Ramón Rubial, en la que le dijo que "lo primero España, lo segundo el PSOE, y el tercero, en todo caso, el secretario general", y tras ser preguntado por el episodio de la dimisión de Pedro Sánchez y si alguna vez se había imaginado tener que salir de la sede de Ferraz escondido en un coche, ha respondido que no, si bien ha enfatizado que "remover" lo ocurrido "no sirve de nada".

En todo caso, ha señalado que "probablemente" se produjo una "suma de acontecimientos", entre las que se ha referido a que se convocó al Comité Federal para votar algo diferente a lo que demandaba la "gente", lo que llevó a que "se pensara que allí estábamos votando una cosa distinta de lo que realmente estábamos votando", que era "sí o no a un Congreso en 15 días", sin haber "madurado" suficientemente "el proceso".

El líder de los socialistas extremeños ha reconocido asimismo que hace "muchísimo tiempo" que no habla con Pedro Sánchez, aunque también ha dicho que la semana pasada le mandó un mensaje y que le contestó, al tiempo que ha señalado que con Susana Díaz ha mantenido una conversación "hace tres o cuatro días".

Preguntado sobre si preferiría ahora a Pedro Sánchez o a Susana Díaz al frente del partido, ha respondido que el "error" se produce "de inicio" en el momento en el que éste accedió a la Secretaría General del partido con el apoyo "fundamentalmente" de la líder socialista andaluza.

En este punto, ha señalado que al perderse el apoyo de Díaz a Sánchez, solo se planteaban dos caminos, que eran, por un lado, "intentar buscar una mayoría, que no era imposible", y que en lugar de ello lo que se hizo fue "fracturar federaciones", entre las que ha citado Madrid o Castilla y León.

EL PSOE VOLVERÁ A GANAR ELECCIONES

En cuanto al futuro del partido y si volverá a ser una formación capaz de ganar unas elecciones al PP ante el panorama que se le presenta, con la vuelta de Pedro Sánchez o la elección de un nuevo dirigente en medio de una contestación interna, ha recordado que esta situación "se ha vivido ya", en referencia al año 2000, cuando se presentaron cuatro candidatos, y a pesar de ello cuatro años después Zapatero llegó a la Moncloa.

"En política hay que tener mucho cuidado, porque los tiempos pasan a mucha velocidad y los acontecimientos pueden cambiar de la noche a la mañana de forma evidente", ha señalado.

En cualquier caso, ha subrayado que "el problema no está en las personas", sino en definir el modelo de partido que los socialistas quieren para el futuro, dado que "ahora hay dos modelos", qué socialdemocracia es la que han de defender en un modelo productivo financiero, y qué modelo de país se tiene para España.

RESPUESTA A MARGARITA ROBLES

En respuesta a unas declaraciones de la diputada socialista en el Congreso Margarita Robles sobre la neutralidad de la Gestora, ha dicho que "respeta mucho" a la magistrada pero le ha pedido que antes de hablar de la gestora del PSOE "que se afilie al partido".

"Lo que me molesta de todo esto es que se nos ponga verdes gente que no da el paso del compromiso con la organización". "Margarita, afíliate y después hablamos", ha espetado.

Acerca de la apertura de una sede alternativa del partido en la calle de Ferraz, Vara ha dicho que el partido ha sufrido "un proceso de entrismo brutal", al señalar que personas que no son afiliadas al partido han tratado de influenciar al resto, y que "ha habido mucha gente que se ha aprovechado de esta circunstancia para intentar remover el charco".

Con respecto a si el PSOE en el Congreso debe apoyar o rechazar los Presupuesto del Gobierno de Rajoy, ha dicho que no defiende "un proyecto político basado en la negación del contrario", porque "no aporta nada a la sociedad", ante lo cual ha instado al PP a llegar a acuerdos para intentar sacar las cuentas adelante.

El presidente extremeño ha señalado asimismo que la ministra de Sanidad "se ha metido en un jardín del que no sabe como salir" con sus declaraciones sobre el copago farmacéutico, sobre el que en todo caso ha dicho que ésta no es la vía para así, primero hay que definir el sistema sanitario que queremos, y después "buscar perras".