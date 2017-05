Vara dice de la oferta de Podemos al PSOE sobre la moción de censura que "todo vale con tal de abrir un telediario"

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado sobre el ofrecimiento de Podemos de que sea la formación socialista quien presente una moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "todo vale con tal de abrir un telediario".

"Podemos es agora sim, agora nâo... Todo vale con tal de abrir un telediario", ha espetado en tono irónico, y haciendo uso del portugués, el también presidente de la Junta de Extremadura.

Vara se ha pronunciado así al ser preguntado por el anuncio del secretario de Organización de Podemos y coportavoz de la Ejecutiva, Pablo Echenique, de que su formación está dispuesta a retirar la moción de censura que ha registrado contra el presidente Mariano Rajoy si el recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, decide presentar la suya propia --y la formaliza--.

"NO HE DEJADO NUNCA DE REPRESENTAR A LA GENTE"

Por otra parte, Vara ha sido preguntado por las declaraciones de la diputada socialista y colaboradora de Pedro Sánchez Adriana Lastra en las que ha pedido a los 'barones' socialistas que apoyaron a Susana Díaz que pidan perdón a la militancia por no haberla representado, y ha asegurado que él "no" ha dejado "nunca" de representar a la gente.

"Yo no he dejado nunca de representar a la gente a la que represento, jamás, nunca", ha aseverado Vara, al tiempo que ha añadido: "he sido elegido también por militantes, por millones de ciudadanos, podrás acertar o equivocarte, que es cosa bien distinta, pero esto no es el Convento de las Monjas Ursulinas para estar pidiendo perdón".

Así, el líder socialista extremeño ha evidencia que el PSOE es una organización política "en la que se toman decisiones" con las que "se puede estar de acuerdo o no". "Las toma uno (las decisiones), y yo la tomé en su momento, pensando que era lo mejor para nuestro país", ha proseguido.

En ese sentido, Vara ha considerado que podrá "estar equivocado" en dichas decisiones, pero ha subrayado que "estos no son tiempos de este tipo de cosas sino de todo lo contrario".