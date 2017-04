Vara reitera que Podemos debe pedir disculpas por poner "en la diana al presidente del Gobierno que modernizó el país"

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado que Podemos debe pedir "disculpas públicas" por haber puesto en la diana al presidente del Gobierno que modernizó este país", en alusión a Felipe González, cuya imagen aparece en el 'Tramabús' que ha puesto en marcha la formación morada.

En su intervención, Fernández Vara ha señalado a Podemos que ambos partidos "comparten cosas", pero ha apuntado que él "lo que nunca haría" sería "pasear un autobús con la foto de Pablo Iglesias para ponerlo en la diana, no lo había nunca, jamás", ante lo que ha añadido: "Para mi ustedes no serán lo mismo mientras no pidan disculpas públicas a las ofensas públicas".

"Mientras no pidan disculpas públicas de haber puesto en la diana al presidente del Gobierno que modernizó este país", ha señalado Vara en alusión a Felipe González, tras lo que ha añadido que no se va "a callar mientras ustedes insultan a la gente a la que yo quiero, a la gente a la que respeto y a la que voy a defender", ha dicho.

Además, Vara ha señalado que Podemos tiene un "proyecto de país diferente" al suyo, ya que para el presidente extremeño, "la soberanía del pueblo español está en las Cortes Generales, y España no es la suma de 17 trozos", ha dicho.

Vara ha recordado a Irene de Miguel que el PSOE es "un proyecto político de 140 años de historia", mientras que Podemos es "una amalgama de confluencias, de mareas, que tendrá una vida muy corta".

De esta forma se ha pronunciado Vara este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del Grupo Podemos respecto a si tras "analizar los Presupuestos Generales del Estado, ¿le ha compensado a Extremadura su apoyo a Rajoy en la investidura?".

En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha considerado que Vara había puesto "mucha carne en el asador" ya que "fue el primero en levantar la mano y decir que entre todos había que facilitar que hubiera gobierno cuanto antes, y que no debíamos obstaculizar el camino a Rajoy".

"Ante este servilismo al señor Rajoy entendiamos que a lo mejor había una contraprestación a la Comunidad Autónoma más desfavorecida, maltratada y olvidada por los sucesivos gobiernos", ha señalado la diputada de Podemos, quien ha lamentado que finalmente, los PGE "no solo humillan a Extremadura y nos condenan al subdesarrollo y a la pobreza", sino que "ha puesto usted en el Gobierno a un partido que supura corrupción y que está lleno de ladrones".

Algo ante lo que Vara "no puede hacerse el sorprendido" porque "sí lo sabía", a juicio de Irene de Miguel, quien ha aseverado que el presidente extremeño "nunca quiso un Gobierno con Podemos, y lo sabe" y ha señalado que "antepone los intereses de su partido a los intereses de Extremadura, y lo lleva haciendo ya tiempo".

De Miguel ha recordado que el PSOE "no tiene mayoría absoluta" en la Asamblea, y ha apuntado a Vara que "Extremadura no necesita ningún patriota de partido", sino que "lo que necesita son soluciones y una voz que alta y clara que exija lo que es de justicia para esta tierra".