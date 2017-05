Vara mantiene una conversación "agradable" con Sánchez en la que se pone a su "disposición" para un "proyecto ganador"

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha mantenido el pasado miércoles una conversación telefónica "bastante agradable" con el secretario general del PSOE elegido en las primarias de dicho partido, Pedro Sánchez, durante la cual el primero se ha puesto a "disposición" del segundo "para construir un proyecto ganador, alternativo y capaz de dirigir los destinos de este país en el futuro".

De este modo lo ha señalado Fernández Vara este viernes en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, recogida por Europa Press, durante la cual ha añadido que la conversación mantenida con Sánchez ha sido "entre dos compañeros que han competido durante unos meses pero que saben que tienen una visión de lo que hay que hacer a partir de ahora muy clara".

Así, el presidente extremeño ha explicado que durante la conversación mantenida con Pedro Sánchez le trasladó a éste "lo mismo" que ya había "hecho público", en el sentido de que "a partir del minuto uno, de las ocho y un minuto del pasado domingo" él se pone "a disposición de quien ganó las elecciones primarias del PSOE para construir un proyecto ganador, alternativo y capaz de dirigir los destinos de este país en el futuro", ha señalado.

También, ha indicado que en la conversación mantenida Pedro Sánchez éste "no" le comentó que no quiere contar con los 'barones' en la Ejecutiva socialista, aunque ha añadido que "ésta es una cuestión" que ambos "ya" habían hablado "hace tres años" cuando se constituyó la Ejecutiva y, según ha dicho, él le manifestó a Sánchez que "prefería no estar en la ejecutiva".

"Porque eso permite primero para los que tenemos responsabilidades dedicarte plenamente a tu tierra, que es lo que yo creo que se nos debe exigir a quienes estamos al frente de instituciones, y porque eso te permite también en el Comité Federal poder tener voz propia, y a mí me gusta poder tenerla", ha añadido Fernández Vara.

En este punto, ha subrayado que él "va" a "estar" a la "disposición" de Pedro Sánchez y va a "apoyar" la Ejecutiva que éste proponga, al tiempo que ha añadido que "evidentemente" espera que "todos" vayan a "ratificar" a aquél como secretario general.

EJECUTIVA SIN 'BARONES'

De igual modo, sobre la presencia o no de los 'barones' en la futura Ejecutiva socialista, Fernández Vara ha dicho que él "no" tiene "interés ninguno en estar". "Entre otras cosas porque nos dotamos del Consejo de Coordinación Política en el partido que es cuestión de activarlo, y que haya un foro en el que nos reunamos el conjunto de los secretarios generales con los portavoces parlamentarios y con los representantes nuestros tanto en la Fempex como en el Parlamento Europeo lo podamos hacer con cierta frecuencia", ha dicho.

Así, ha dicho que cree que "no es bueno" que los 'barones' estén presentes en la Ejecutiva socialista, en tanto que es "muy partidario" de las "incompatibilidades" entre puestos orgánicos y también, ha señalado, entre puestos institucionales.

"Yo creo que no es bueno que los llamados 'barones' o los secretarios generales estemos en la Ejecutiva. Yo creo que la Ejecutiva debe enriquecerse también con gente que habitualmente no está en los sitios", ha espetado Vara, quien ha incidido en que él es "muy partidario" de las "incompatibilidades" entre puestos orgánicos y también entre puestos institucionales. "He defendido siempre 'una persona, un cargo' y creo obviamente que hay que dar participación también a otra gente para que pueda expresar con toda libertad lo que opina", ha añadido.

INTEGRACIÓN

De nuevo sobre la conversación "agradable" mantenida en las últimas horas con Sánchez, el presidente extremeño ha señalado que él intuye que se va a producir "integración" en el seno del partido, al tiempo que ha defendido que "la integración" es una labor que "no corresponde sólo" al secretario general elegido, sino que "todos" tienen que hacer "todo lo posible". "Y tiene que ser compatible con que nos integremos todos en el proyecto que encabeza Pedro Sánchez con que luego ese proyecto contribuyamos a irlo entre todos mejorando", ha añadido.

En este sentido, ha defendido que "apoyar sin ningún tipo de fisura" a Pedro Sánchez, que según ha dicho "tuvo una victoria rotunda y brillante", no quiere decir a su juicio que "uno renuncie a defender en el Congreso aquellas cuestiones de las que esté convencido", tal y como según ha afirmado "siempre" ocurrió en el PSOE a lo largo de su historia.

En cuanto a si Pedro Sánchez podría introducir un 'giro a la izquierda' en el PSOE, Fernández Vara ha señalado que en el Congreso socialista se va a discutir el "proyecto político" de la formación, tras lo cual ha recalcado que él "siempre" ha defendido que "el PSOE tiene que un partido que siendo de izquierda, y lo de más o menos es una cosa que no hemos llegado nunca a entender muy bien", y que no hay que olvidarse de la "mayoría silenciosa que parece que no está en ningún sitio pero que es la que decanta luego las elecciones".

Así, ha incidido en que el PSOE debe estar "allí donde está la mayoría de los españoles", en concreto, "en una izquierda reformista, transformadora, moderna, en un siglo nuevo como aquel en el que vivimos"; al mismo tiempo que "cada uno luego" debe mantener su "especial sensibilidades y alma".

Por otra parte, sobre si ve a Mariano Rajoy presentándose de nuevo a las elecciones generales, Fernández Vara ha dicho que supone que "no" y que "daría por hecho que no", ya que "lo contrario sería algo que pasaría a los anales de la historia".

"Es algo que creo que los españoles deben tener a estar alturas bastante claro, e imagino que los electores o los votantes del PP también", ha dicho.

MOCIÓN DE CENSURA DE PODEMOS

Por otra parte, en otro momento de la entrevista, el presidente de Extremadura ha señalado que él "votaría en contra" de la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentada por Podemos que, a su juicio, sólo "intentar lavar la conciencia" de la formación 'morada'.

A continuación, ha asegurado que Podemos ha presentado una moción que va "contra sí mismo" y que sólo trata de "lavar su conciencia", después de votar en contra en la sesión de investidura de Pedro Sánchez en marzo del pasado año.

"Pedro Sánchez no es presidente porque Pablo Iglesias no quiso", ha señalado Vara, para después opinar que no podía plantearse que España llevase tanto tiempo sin un Gobierno. "En una especie de café teatro, sin abordar las cuestiones de fondo", ha añadido.

"EN CONDICIONES" DE SEGUIR COMO LÍDER

Asimismo, preguntado sobre si continuará como líder de los socialistas en Extremadura, Fernández Vara ha dicho que cree que suma en una región donde el PSOE cuenta con "un importante apoyo". "Eso hace necesario seguir liderando un proyecto de mayorías", ha señalado.

Con ello, el dirigente socialista ha asegurado que está "en condiciones" de aspirar de nuevo para ser reelegido secretario general del partido en Extremadura, cargo que ocupa desde el año 2008.