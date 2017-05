Vara defiende la elección del secretario general del PSOE por los militantes, pero no que sea "un partido asambleario"

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado su defensa de "la elección del secretario general por los militantes", así como que "hay decisiones importantes que tienen que tomar los militantes", pero ha añadido que no defiende que el PSOE sea "un partido asambleario".

Según ha recordado, el PSOE "nació porque en las fábricas el asamblearismo estaba conduciendo a la inacción", por lo que el PSOE y la UGT nacieron "para que desde la democracia representativa se pudieran resolver los problemas de los trabajadores".

Por eso ha lamentado el dirigente socialista extremeño que ahora se pretenda "dar un paso atrás y otorgarle al asamblearismo la decisión directa sobre todos los asuntos", algo que según ha vaticinado Fernández Vara, "llevará al PSOE a una situación de absoluta inacción".

De esta forma se ha pronunciado Guillermo Fernández Vara en una entrevista este miércoles en 'Las mañanas de Cuatro', recogida por Europa Press, en la que ha lamentado que en la actualidad, en el proceso de primarias que se sigue en el partido "se está reescribiendo la historia", ya que está "inventando una historia que no ocurrió", ya que "lo que ocurrió es que el PSOE pasó de ser un partido de mayorías con un secretario general que se llamaba Pedro Sánchez, a ser un partido de minorías".

SÁNCHEZ DEJÓ EL PSOE "ABSOLUTAMENTE DEBILITADO"

En su intervención, Fernández Vara ha recordado que el PSOE perdió las elecciones de 2015, así como las de 2016 "todavía con mayor diferencias", algo que "pretende ignorar, ha lamentado el dirigente socialista extremeño, quien ha aseverado que "el balance de la gestión de la anterior dirección" es "un partido absolutamente debilitado en electores y fracturado dentro de su militancia".

"No solo el PSOE perdió gran parte de sus apoyos, sino que además quedó fracturado en gran parte de las federaciones", ha señalado Fernández Vara, quien ha lamentado que "parece que lo que ahora está ocurriendo no hubiera estado precedido por esta historia previa".

Así, "el partido no lo fracturó el 1 de octubre", sino que al partido "lo fracturó cortarle la cabeza a Tomás Gómez, dividir a la federación de Castilla y León y de Galicia, esa fue la fractura que se produjo", ha señalado Fernández Vara.

En cualquier caso, Fernández Vara ha señalado, "desde el respeto que no se está teniendo para con muchos que opinamos de una determinada manera", que no cree "en un modelo de izquierda que no sea capaz de ganar elecciones", y ha apostado por "una izquierda transformadora, de cambio, que está donde están los españoles, en el 6, en el 7 y en el 8, y no en el 8, 9 y 10 como se la quiere situar".

Y es que en este caso "nos podemos encontrar con que los militantes estemos muy contentos porque somos muy izquierdas, pero no tengamos electores capaces de hacernos ganar unas elecciones", debido a que "sea gente más moderada, con una visión más de cambio, de transformación y de reformas", ha alertado el dirigente socialista extremeño.

"SEPARA" EL PROYECTO DE PAÍS

En ese sentido, Fernández Vara ha señalado que "el fondo de la cuestión" que en este momento "separa" en el PSOE "no es ideológico solamente, es también de proyecto de país", tras lo que ha resaltado: "Yo no estoy dispuesto a ponerle precio al país, y hay gente que está diciendo que con tal de quitar al PP, da igual que España se vaya al garete, y dicen que España es un estado plurinacional, cuando no es verdad".

"Para resolver un problema, se están inventando un país que no existe", ha lamentado el dirigente socialista extremeño, quien ha alertado de que "el proyecto de país que se está defendiendo es el de un estado plurinacional", lo que "no quiere decir que Cataluña sea una nación, sino que lo es también Madrid, La Rioja o Extremadura".

Así, ha advertido de que "el día que España sea la suma de 17 trozos, el día que sea que eso ocurra, a regiones como Extremadura le va a ir muy mal", por lo que ha reafirmado que él va a "defender los intereses de la gente a la que represento".

Por eso, ha considerado que "para ganar unas primarias de un partido político no se puede uno inventar un país", ya que se está "inventando un país que no existe", ha señalado Fernández Vara.

DECIDIR NO SOLO ENTRE PERSONAS

Vara ha señalado que "esta es la primera vez" que en el PSOE no se va "a decidir solo entre personas", sino que también se "a decidir entre modelos de partido: entre una izquierda transformadora, moderna y centrada, o una izquierda radical que se vaya a competir con Podemos con los votos de extrema izquierda de este país".

En ese caso ha alertado de que se va "a dejar un hueco espectacular en lo que antes era la socialdemocracia, que ya veremos quién viene a ocuparlo", ha señalado Fernández Vara, quien en cualquier caso, se ha mostrado "convencido" de que el PSOE no está muerto.