Vera dice que si el diputado Jesús Gómez hubiera tenido algo, debería haber ido a la Fiscalía

El coordinador de Organización del PP, Juan Carlos Vera, ha declarado este miércoles que si el diputado del PP y exalcalde de Leganés Jesús Gómez, hubiera tenido algo sobre una supuesta cuenta en Suiza del expresidente de la Comunidad Ignacio González, debería haber ido a la Fiscalía.

Vera se ha pronunciado así en relación a las informaciones sobre cómo Gómez se habría reunido con Vera para advertirle de que tenía datos sobre esta supuesta cuenta. En este sentido, ha afirmado que no es que no le diesen crédito cuando denunció la cuenta, sino que "no podía acreditar nada".

"Si hubiera tenido algo, que hubiera ido al fiscal. Hay un señor que tiene una cuenta en suiza; el señor Floriano le preguntó a Nacho González directamente '¿esto es verdad?', dijo que no, lo negó categóricamente y ya está", ha explicado Vera.

Respecto a lo relatado por Gómez en varias entrevistas concedidas este miércoles, considera que "no tiene mayor trascendencia" y que la información que se les dio en su día sobre la cuenta en Suiza de González no la podían comprobar "de ninguna manera".

"Yo ahora lo que veo es que hay una cuenta que yo no sé ni siquiera si es de Nacho González. Ahí hay un tema que es del Canal de Isabel II y punto", ha añadido el diputado popular, que ha insistido que no tenían "ningún dato" que pudiesen contrastar.

NO AFECTA A RAJOY

Respecto a si este nuevo caso de corrupción puede afectar al PP a nivel nacional o a Mariano Rajoy, Vera ha estimado que no. "Otra cosa es que todos los militantes del partido no nos sintamos absolutamente defraudados y molestos, y creo que hay que pedir perdón, pero no es una cosa que el partido tuviera responsabilidad de lo que hace un señor con el desconocimiento del resto", ha dicho Vera.

Por último, Vera ha garantizado que el Gobierno ha puesto "muchísimos mecanismos" para luchar contra la corrupción y para que sea "mucho más fácil" que nuevos casos salgan a la luz y ha considerado "correcta y respetable" la dimisión de Esperanza Aguirre.