Vicepresidenta del TC pide a los partidos que no se 'repartan' las vacantes y respeten a las CCAA

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Adela Asua, ha pedido este lunes a los partidos políticos que no se 'repartan' las cuatro plazas que quedarán vacantes próximamente en el tribunal y que respeten el espíritu de la ley y atiendan las propuestas de los parlamentos autonómicos.

Asua, que es una de los cuatro magistrados que dejarán su plaza cuando el Senado nombre a sus sustitutos, ha avisado de que sería "un menosprecio a las comunidades autónomas" que se hable de nombres antes de que los parlamentos autonómicos presenten a sus candidatos.

"El tribunal necesita respeto credibilidad, un tratamiento acorde a lo que es su funcionamiento y que no se vuelva a prácticas que no son democráticas. No es la Comisión de Energía, es una institución muy importante que nunca va a estar al servicio de ningún partido, pero para eso hay que hacerlo y además parecerlo", ha dicho en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Asua no ha dirigido acusaciones concretas contra nadie y tampoco ha mencionado a PP y PSOE, los partidos mayoritarios que pueden pactar los nombramientos. No obstante sí, ha hecho hincapié en que hacen falta propuestas de las distintas comunidades autónomas para "garantizar la pluralidad del Tribunal, la confluencia de distintas percepciones".

"No son cuotas deberíamos superar esa idea de que yo señalo a dos y tú otros dos, tiene que haber personas que tengan el consenso", ha remachado.

En la misma línea, ha pedido un esfuerzo para que haya más mujeres en el órgano --sólo ha habido cinco de un total de 62 desde que se puso en marcha-- y no que todos los magistrados vengan de entornos similares y, por tanto, con el mismo "punto ciego".