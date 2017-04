Víctor Sánchez del Amo: "No tengo la sensación de que mi puesto corra peligro"

Etiquetas

El entrenador del Real Betis Balompié, Víctor Sánchez del Amo, ha asegurado que no tiene la sensación de que su puesto como técnico verdiblanco "corra peligro", y ha afirmado que se siente con "confianza" para revertir la situación del equipo y conseguir algo positivo este domingo ante el Eibar en el Benito Villamarín (18.30 horas).

"No -no lo siente-. Entiendo que es por este contexto de los últimos resultados, que no han sido buenos. Todo esto viene ligado a lo que se está repitiendo semana tras semana, me lo estáis preguntando desde hace tiempo. Yo te respondo desde el trabajo que estamos haciendo a conciencia dentro del club y te digo que no tengo esa sensación. Ahora, el contexto general de los entrenadores en el mundo del fútbol ya sabemos todos cuál es. A eso todos estamos expuestos, sin ninguna duda, pero yo siento la confianza", declaró en la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Por otra parte, el preparador madrileño negó que el equipo sólo haya dado una mala imagen en los últimos partidos. "Podemos poner la mala imagen, incluso buena imagen y decisiones que nos han penalizado. Hay que ponerlo todo, no hay que ver el vaso solo medio vacío. Hay que ver también las cosas que hace el equipo bien y que le están permitiendo competir", manifestó.

"Los primeros que ponemos el foco en las cosas que no hacemos tan bien o las que hacemos mal somos nosotros porque es nuestra obligación trabajar para corregirlas. Es a lo que nos dedicamos, estamos esperando cada partido con la máxima ilusión para que seamos capaces de mejorar y competir cada vez mejor", prosiguió.

Además, Víctor explicó que el equipo ha tenido "una mejora importante" en "estabilidad y equilibrio", pero que les está "penalizando el convertir el porcentaje de acierto". "Es lo que más nos cuesta, hemos tenido mucha eficacia de cara al gol más en ese primer tramo que comentas que en este último. Hemos mejorado muchísimo en un aspecto como el balón parado que nos ha dado buenos resultados, pero si quitamos esos goles nuestro porcentaje de acierto de cara al gol comparado con el de nuestros rivales está por debajo; eso es lo que al final marca las grandes diferencias", subrayó.

"Necesitamos que marquen todos. Los primeros responsables del gol en todos los equipos son los delanteros, pero no nos podemos conformar con los números que tenemos. Tenemos que exigir mucho más, necesitamos que se sumen los centrocampistas y aprovechar más la capacidad que tenemos a balón parado con nuestros rematadores, especialmente con los centrales. Hay que exigirnos a todos, por supuesto", continuó.

Sobre la afición, indicó que no le pueden pedir "nada". "Lo único que hacemos es centrarnos en nuestro trabajo y que todo lo que hagamos en el campo sirva para engancharlos y que disfruten, como ha pasado en muchos partidos de esta temporada. Desgraciadamente, en los últimos no se ha dado, pero nosotros lo que hacemos es centrarnos en eso, que nuestro trabajo dentro del terreno de juego sirva para que la gente se enganche, nada más", apuntó.

Por último, aseguró que el Eibar es un ejemplo de un proyecto "con continuidad", un bloque de jugadores que se mantiene y hace incorporaciones "manteniendo una base". "Esos jugadores van creciendo, es un equipo que trabaja sobre una idea de juego que es la misma y permite que los jugadores alcance más rendimiento. Si se trabaja con estabilidad es lógico que eso ocurra. Es uno de esos muchos ejemplos de equipos que tenemos por delante en la clasificación y que trabajan en esas condiciones. Al final los resultados alcanzan una línea de regularidad cuando se trabaja en esas condiciones", concluyó.