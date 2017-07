Villacís vaticina que la coalición entre PSOE, Podemos, Proyecto TUD e IUCM en Valdemoro "no funcionará bien"

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha vaticinado que la coalición entre PSOE, Podemos, Proyecto TUD e IUCM que ha desalojado a Ciudadanos de la Alcaldía de Valdemoro "no funcionará bien".

Así lo ha manifestado Villacís este sábado en declaraciones a los medios de comunicación en la Plaza de Antón Martín, tras ser preguntada sobre que el Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro aprobara este viernes la moción de censura contra el alcalde, Guillermo Gross, de Cs, tras salir adelante la iniciativa con los 13 votos a favor de PSOE, TUD (escisión del PP), Ganemos e IU, los 9 votos en contra de PP y Ciudadanos y una abstención de un edil no adscrito.

En este sentido, la portavoz de la formación naranja ha expresado que la pérdida de Valdemoro "a manos de una coalición de izquierdas y de expulsados del PP" es, simplemente, "el momento final después de dos años de obstaculizar el ejercicio de un Gobierno normal que había reducido deuda y que había mejorado muchas de las situaciones y que había comenzado a cortar todas las dádivas que tenían previstas elexconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y compañía para conseguir votos".

Asimismo, Villacís ha criticado que Valdemoro fue el epicentro de la corrupción en España, con una deuda que "no la tiene ni Madrid". "Es como si Madrid tuviera una deuda de 12.000 millones, es algo bastante difícil de abordar y cuando se solicitó el apoyo de la oposición para pedir ayuda, en este sentido la oposición está más pensando en sus sillas y en sus partidos que, en realidad, apoyar al alcalde de Valdemoro que es lo que tenían que haber hecho", ha subrayado.

Por último, la portavoz de la formación naranja en el Consistorio ha asegurado que Gross fue "el más votado de todas las listas", algo que considera "tienen que reconocer", porque "es el que tiene el apoyo mayoritario de los vecinos de Valdemoro".

"Lo demás es un experimento de coalición de izquierdas y de expulsados del Partido Popular y no sabemos muy bien cómo va a funcionar, pero me temo que no funcionará muy bien", ha concluido.