Villacís tilda de "Tangentópolis española" la situación del PP en Madrid aunque Cs no piensa en una moción de censura

Dice que Esperanza Aguirre debe saber asumir las responsabilidades políticas cuando toca, "y hoy ha tocado"

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de la ejecutiva nacional, Begoña Villacís, ha tildado de "Tangentópolis española" [un escándalo de corrupción que sacudió a la política italiana en 1992] lo que está viviendo en PP en la Comunidad aunque ha dicho que el partido no está pensando en una moción de censura en la actualidad.

"Lo que está saliendo a la luz es que después de décadas de gobierno, el PP había patrimonializado totalmente Madrid y había entendido que aquello era suyo, que era su cortijo y que podían hacer lo que les daba la gana".

Así lo manifestó este viernes en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en Las Palmas de Gran Canaria en el 'Foro Energy Hub' junto a la portavoz regional de Cs en Canarias y diputada nacional, Melisa Rodríguez; y el diputado de Cs por la provincia de Las Palmas, Saúl Ramírez.

Villacís añadió que, fruto de todos esos años en los que no hubo ni control ni fiscalización y de una mayoría absoluta "que se venía comportando de una manera absolutista", se ha visto en dos días a "una diputada de Cristina Cifuentes más imputada", una presidenta actual de la Comunidad de Madrid que va a tener que testificar, una expresidenta que también tuvo que testificar y un expresidente que ha dormido en los calabozos.

"Lo único que le pido a los madrileños es que, por favor, no lo normalicen. Esto no es normal y no puede ocurrir que como salen casos de corrupción absolutamente todos los días nos acabemos inmunizando y entendamos que es normal porque no lo es, es una vergüenza para Madrid, para los madrileños y para los españoles. Lo que estamos viviendo es una vergüenza internacional que yo llamo la Tangentópolis española", aseveró.

Cs NO PIENSA EN MOCIÓN DE CENSURA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Cuestionada sobre una posible moción de censura a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, señaló que no es algo en lo que estén pensando. "De hecho --continuó-- la opinión que tengo de partidos que encuentran en esto una oportunidad para ponerse ellos es una muestra más de la vieja política, es un clásico que demuestra que lo único que están buscando es ocupar ellos el poder".

Asimismo, recordó que Ciudadanos ya demostró en su día, cuando pactaron con el PP, que al partido no le compran "ni con sillones ni con consejerías", lo que, dijo, ha permitido a Cs tener libertad para hacer la oposición que quieren hacer y fiscalizar y poner una lupa en Madrid.

"El tiempo nos ha dado la razón cuando pusimos en el pacto que había que revertir la privatización del Canal de Isabel II y cuando llevamos el informe a Fiscalía sobre el Canal --con Podemos y el PSOE--", matizó.

Respecto a si cree que Esperanza Aguirre debería dimitir como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Villacís reiteró que todo el mundo debe saber cuándo dar un paso atrás y que "bien por culpa, omisión o negligencia, uno tiene que saber asumir las responsabilidades políticas cuando toda, y hoy ha tocado".