Villacís sostiene que el tiempo de Aguirre ha "terminado": "Se ha acabado una era y debe reconocerlo"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha sostenido este jueves que el tiempo de su homóloga del PP en el Consistorio, Esperanza Aguirre, ha terminado, "se ha acabado una era y debe reconocerlo".

Así lo ha dicho Villacís en declaraciones a 'Onda Madrid', recogidas por Europa Press, donde ha reiterado que "no pasa un día sin que haya un caso de corrupción del PP".

"Hay partidos políticos que lo único que quieren es poder y cuando huelen sillas se tiran a degüello", ha dicho la portavoz municipal de la formación naranja, quien a su juicio "no es sano que haya una partido tanto tiempo en el poder".

"Hay que saber dar un paso atrás", ha espetado Villacís, para insistir en que "no puede no asumir responsabilidad", en referencia a los casos de corrupción que rodean al PP.

Por su parte, Villacís ha pedido a la presidenta del Ejecutivo madrileño, Cristina Cifuentes, que "no eluda la responsabilidad", ya que "estuvo allí mientras se gestaba todo", en referencia a la 'Operación Lezo' contra la corrupción en filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica.

No obstante, la portavoz naranja "no ve peligrar el pacto de investidura de su grupo con Cifuentes". "No es lo mismo un PP solo y todopoderoso, que un PP condicionado por Ciudadanos", ha dicho, para asegurar a continuación que desde que ellos sustentaron, "todos los imputados se han tenido que ir".

"En el momento que incumplan nuestro pacto, sí será cuando nos lo tengamos que plantear" pero mientras estén respondiendo las exigencias, "nosotros no estamos oliendo sillas como en otros partidos", ha zanjado al respecto Villacís.