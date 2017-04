Voro: "Afrontamos el partido con garantías de que podemos competir bien contra un gran rival"

Etiquetas

El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', ha asegurado que su equipo afronta "con todas las garantías" su compromiso ante un "gran rival" como el Sevilla, al que se enfrentan este domingo en Mestalla (16.15 horas) en la trigésima segunda jornada de LaLiga Santander.

"Afrontamos el partido con todas las garantías de que podemos competir bien contra un gran rival que últimamente ha tenido un bache, el mismo que tuvimos nosotros con los mismos partidos, además, y los mismos resultados, perdiendo fuera con Atlético de Madrid y Barcelona y empatando contra el Sporting", aseguró en la rueda de prensa previa.

Además, afirma que el conjunto hispalense está haciendo una campaña "increíble". "Juega con intensidad, oficio, buenos futbolistas, ese bache no nos dice nada. Mañana tenemos un reto muy importante contra un rival que va a medirnos en un partido súper atractivo. Esperamos seguir esta línea y crecer con respecto al juego. Se va a ver un gran partido", analizó.

Voro considera que el objetivo del Valencia es quedar "lo más arriba posible" tras pasar una situación "muy difícil". "Estamos recuperando gente, todos quieren jugar, veo esa tendencia que nos llega sin objetivo claro. Tenemos que ir partido a partido, no podemos marcarnos más allá de mañana. Que el equipo siga compitiendo sin un objetivo con nombre y apellidos", apuntó.

"No he hablado con futbolistas de ese tema, es decisión para crecer. Con Layhoon hemos vivido un día a día muy cercano, la he visto volcada, intentando buscar soluciones, hemos tenido relación de trabajo día a día con circunstancias complicadas. He visto una persona implicada, responsable, con empatía conmigo y es de agradecer. Todos podemos cometer errores pero nadie puede quitar la dedicación, el trabajo y el estar al pie del cañón", resaltó sobre la dimisión de la presidenta del club.

El técnico 'che', que recupera a Nani tras un "largo periodo de inactividad" y que no dispondrá de Abdennour por un problema muscular, tiene claro un objetivo a corto plazo. "Tenemos el reto de cuarta victoria, seguir la línea de resultados en casa y es bonito el corto plazo, el objetivo es mucho menor que el del Sevilla, muy cerca del Atleti. De donde venimos hasta ahora, no podemos buscar más allá de la cuarta victoria", dijo.

Asimismo, el preparador valencianista destacó que el equipo ha sabido "reponerse" a los resultados cosechados en esta temporada. "El equipo lleva una racha ascendente de resultados, de juego y nos agarramos a eso. Es importante que compitamos hasta el final con el objetivo de ganar todos los partidos y el siguiente es mañana. El equipo va a dar una buena versión, delante tenemos un gran equipo. Estamos mejorando, el rival te va a exigir mucho", avisó.

"Una lista de convocados está confeccionada en base a atender variantes que pueden aparecer. No es necesario tener a excesivos jugadores en una misma posición. No quiere decir nada. Medrán viene de jugar un buen partido en Granada. Valoramos todas las posibilidades que pueden dar los jugadores que disputen el partido y que potencien al equipo", sentenció.