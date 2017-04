Voro: "El equipo intenta competir siempre lo máximo"

Etiquetas

El entrenador del Valencia, Salvador 'Voro' González, ha asegurado que su equipo siempre intenta dar su mejor nivel aunque es consciente de que las situaciones, a veces, le llevan a pensar "de otra forma", tras la derrota de los suyos en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (2-1) en la jornada 35 de LaLiga Santander.

"El equipo intenta competir siempre lo máximo. A veces situaciones te llevan a pensar de otra forma. Hemos tenido la primera opción que no hemos convertido. Si te marcan el segundo y en una contra te hacen el 3-0, parece que no hemos competido. Es importante el acierto y no puede trasladarse todo al resultado. El rival también juega, ha competido bien y hay circunstancias como que Ronaldo marque el 1-0 y tú perdones el 0-1. Quieren hacerlo lo mejor posible siempre. A veces salen bien y otras veces peor", dijo en la rueda de prensa posterior.

Cuestionado por la actuación de Fabián Orellana, aseguró que hizo un partido "acertado con balón" y "bueno". "Es un jugador que desde invierno nos ha dado muchas cosas, necesitábamos alguien de sus características y estamos contentos con ello", añadió. "Lo que veo es que el equipo intenta hacerlo lo mejor posible. Llevarlo todo a que los jugadores no quieren y luego sí... No estoy de acuerdo. Un partido son acciones que determinan. En el 0-2 contra la Real que es un buen equipo, no estuvimos acertados y al final casi empatamos", declaró con respecto a la actitud de sus pupilos.

Además, resaltó el "don especial" de Diego Alves, que detuvo el penalti que podía suponer el 2-0 a Cristiano Ronaldo. "Algo puede influir. El que lanza tiene todas las opciones, el portero está en inferioridad. Diego tiene ese don especial para intuir muchos penaltis y no sé hasta qué punto causa respeto al lanzador", manifestó.

"En la primera nos ha faltado último pase y acciones donde las contras eran nuestra opción. Todo es mejorable. En esas contras nos ha faltado eso, en la segunda parte hemos tenido opciones de buscar esas opciones. Vamos a intentar mejorar", resumió.

Por último, valoró la temporada de las dos sensaciones del cuadro valenciano, Soler y Lato. "Es una cosa positiva. Esta temporada es mala, difícil y que debe servir para mejorar. Han sido dos apariciones de dos jóvenes que están dando mucho. Soler hemos visto que ha cogido responsabilidad y Lato, con 19 años, tiene cosas que nos hace pensar que es importante para el equipo. Es algo destacable en esta temporada tan difícil", finalizo.