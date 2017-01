Voro: "Los resultados son la solución para todo"

Etiquetas

El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', valoró el estado de su equipo y explicó que lo que "necesita son resultados" para solucionarlo "todo" en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará al club 'che' contra Osasuna en el Sadar este lunes (20.45 horas).

"Está claro que lo que el equipo necesita son resultados que es la solución para todo, y si el objetivo es conseguir resultados entre todos, jugadores y cuerpo técnico, tenemos que intentar dar las soluciones para conseguirlo. Eso es lo que me centra, lo que me ocupa, de lo demás no debo opinar porque no es mi cometido", aseguró el nuevo técnico valencianista.

Sobre la actitud y el rendimiento de sus jugadores, Voro explicó que tiene "confianza" por cómo han afrontado la dura derrota sufrida ante el Celta en Balaídos durante el partido de Copa del Rey y que espera que compitan en el próximo encuentro.

"Para mí lo fuerte, lo que me da vida, lo que me da confianza es ver a los jugadores después de la derrota dura del pasado lunes cómo han entrenado, la actitud que tienen y me da confianza. Vamos a competir y vamos a estar en condiciones de ir a por el partido con la dificultad que entraña un encuentro desde nuestra posición y la trayectoria que llevamoss. Los jugadores saben que nuestros resultados son lo único que pueden cambiar esto", declaró Voro.

"La gente está predispuesta y los chavales están aportando todo y yo confío en ellos. La gente que está en la convocatoria es la que yo creo que más puede ayudarnos, sabiendo que venimos, como pasó en la anterior convocatoria, con muchas bajas. Al final, la decisión siempre la tomo por el bien del equipo, el que más nos pueda dar en cualquier situación", añadió el técnico 'che' sobre la citación.

En cuanto a los posibles fichajes que puedan hacerse efectivos en este mercado de invierno aseguró que si dependiese de él se debería "reforzar la parte de arriba con un delantero" y aunque admitió que es el club el que tiene que tomar este tipo de decisiones.

"A este equipo le hace falta ganar para tener más confianza y ser más competitivo pero todo es mejorable, quizás si tuviera que priorizar una posición estaría de acuerdo en reforzar la parte de arriba con un delantero. El club es el que tiene las soluciones y el club es el que tiene que decidir si ficha a un hombre o a otro, en una posición u otra", sentenció Voro.