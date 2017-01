Walter Montoya: "Sampaoli me dijo que me quería aquí"

Etiquetas

El centrocampista argentino Walter Montoya, nuevo fichaje del Sevilla FC para las próximas cuatro temporadas y media, ha confesado que Jorge Sampaoli le llamó personalmente para intentar convencerle de que fichase por el club hispalense.

"Que te llame un técnico para un jugador es importantísimo. Obviamente está en vos, en tu trabajo y sacrificio si puedes jugar de titular o no, pero por lo menos ese primer paso es fundamental para mí en lo personal. Después obviamente cuando me toque acá daré lo mejor para que me tenga en cuenta", indicó el futbolista tras pasar este lunes el pertinente reconocimiento médico. "Fue una charla cortita, me dijo que me quería para acá, que le gustaría que venga. Fue todo futbolístico, cortito, calculo que estando ahora acá por ahí hablemos un poco más", añadió una vez rubricado el contrato con su nuevo club.

Además, el ya exfutbolista de Rosario Central afirmó sentirse "muy feliz" de pertenecer a un "gran equipo" como el Sevilla, y reconoció que su fichaje se concretó "muy rápido" entre ambas partes. Pese a desconocer por el momento si formará parte de la plantilla de Jorge Sampaoli ya mismo o a partir de junio, Montoya aclaró que ha tomado "la mejor decisión", por lo que tratará de aprovecharla y "disfrutarlo también a la vez".

Sobre la posición que puede ocupar en el terreno de juego, el futbolista reconoció que no tiene "problemas por ninguno de los dos lados", ya que se adapta bien de "volante por la derecha, de ocho, para adentro o para afuera". "Rápido, con buena marca, buen retroceso, para adelante también bastante bien, pero creo que eso se va a ver demostrado cuando tenga la posibilidad de jugar", subrayó Montoya.

Por último, acerca del Sevilla aseguró que está "acostumbrado a jugar cosas importantes, a estar en las finales, es un club grande... Es espectacular, me ha tocado ver algunos partidos y es impresionante la gente, cómo se vive también. Creo que va a estar muy bueno y ojalá me toque vivir en carne propia y disfrutarlo. Está visto, peleando en la Liga y en la 'Champions', y más que demostrado lo que es el Sevilla y lo que va a ser", concluyó.