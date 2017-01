YAKOVLEV. GARZÓN EXIGE AL GOBIERNO QUE TRILLO NO OCUPE PUESTOS DE RESPONSABILIDAD TRAS DEJAR DE SER EMBAJADOR

Etiquetas

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, exigió este lunes al Gobierno que Federico Trillo no ocupe cargos de responsabilidad ni en el Ejecutivo ni en ningún organismo oficial tras dejar de ser embajador de España en el Reino Unido.En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Garzón dio la bienvenida a que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, haya asumido íntegramente el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al departamento entonces dirigido por Trillo del siniestro en el que fallecieron los 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.No obstante, lamentó que la asunción de responsabilidades del Gobierno haya llegado “muy tarde, muy tarde”, concretamente con "14 años" de retraso, así como que dicha asunción de responsabilidades no haya sido al “100%”.“La dimisión en diferido de Trillo no ha sido completa. Tendría que haber reconocido sus errores y pedido perdón”, exclamó.Esto le sirvió para exigir al Ejecutivo que deje claro que Trillo no va a asumir ningún cargo de responsabilidad “relevante” ni en el Gobierno ni en ningún organismo del Estado.Ante la comparecencia hoy de Cospedal en la Cámara Baja, Garzón mostró su confianza en que proporcione soluciones a las demandas de los familiares de las víctimas.