Zidane: "Vamos a sufrir seguro en el Calderón"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no quiso opinar si la victoria por 3-0 ante el Atlético de Madrid había sido el mejor partido del equipo bajo su dirección, pero sí avisó de que "para nada" se ve en la final de la Liga de Campeones porque van a "sufrir seguro" en la vuelta en el Vicente Calderón.

"No lo sé, creo que hicimos un gran partido porque no es nada fácil meter tres goles esta noche. Creo que hicimos una primera media hora fantástica, tuvimos muchas ocasiones para hacer el segundo, pero lo hicimos en la segunda parte. Estoy muy contento con el partido, por marcar tres goles y sobre todo por mantener la portería a cero porque es muy importante", celebró Zidane en rueda de prensa.

De todos modos, dejó claro que Diego Pablo Simeone "tiene razón" al no dar por perdida la eliminatoria. "Interpretamos muy bien el partido, sabiendo la fuerza de rival y la nuestra. Podemos decir que hoy hemos sido superiores, pero tenemos el partido de vuelta y tenemos que trabajar porque vamos a sufrir seguro. Para nada me veo en Cardiff", advirtió. "No existe partido fácil y sabemos que tenemos que hacer un partido perfecto allí para pasar", añadió posteriormente.

"Hoy estamos contentos y felices, pero todavía nos queda mucho en la 'Champions' y la Liga. No hemos ganado nada todavía y no creo que tengamos euforia. Tenemos que descansar y pensar ya en el sábado", aseguró el entrenador francés.

Sobre el partido de Cristiano Ronaldo, no sabe si está mejor por su política de rotaciones. "El gol lo tiene y por eso es único. Él sabe que con todo los partidos de vez en cuando tiene que descansar porque es inteligente", comentó, al tiempo que elogió a todo su equipo. "Es impresionante. Sale uno y entra otro y lo hacen fenomenal, sabemos cómo tenemos que jugar y luego cambiamos y es mejor todavía", remarcó, apuntando que Lucas Vázquez y Marco Asensio le dieron "más profundidad y más equilibrio defensivo".

"La fuerza del equipo es la idea de intentar jugar, saber que con paciencia podemos hacer daño a cualquier equipo. Técnicamente estuvimos muy acertados en la primera media hora, luego cinco o diez minutos un poco complicados y en la segunda parte estuvimos muy efectivos y con pocas ocasiones hicimos dos goles", opinó Zidane.

"Feliz estoy, todos los días disfruto de lo que hago", aseguró preguntado sobre su futuro. "No hemos ganado nada y lo más importante es estar todos, yo el primero, enchufados, me alegro de que esta noche hicimos un gran partido", puntualizo el preparador madridista.

Finalmente, valoró "muy alto" a Nacho Fernández, que tuvo que entrar por el lesionado Dani Carvajal. "Puede jugar en cualquier sitio en defensa y haciéndolo bien en cada sitio. Lo que me impresiona de él es que siempre está preparado y concentrado en cada balón", alabó.