Zidane: "15 días sin jugar es mucho para nosotros, pero el lado positivo es que hemos podido trabajar fuerte"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha mostrado su descontento por llevar casi dos semanas sin jugar un partido oficial tras la suspensión del Celta-Real Madrid del pasado domingo, pero ha querido sacar el lado positivo porque en este tiempo han podido "entrenar fuerte" y ante Osasuna estarán "muy bien físicamente".

"Siempre queremos jugar y claro que 15 días sin jugar es mucho para nosotros. Los jugadores solo quieren jugar, pero se ha tomado una decisión y la respetamos. Solo pensamos en los que nos toca ahora. Pensamos en lo positivo y en que hemos podido hacer cosas que antes no podíamos jugando cada tres días", dijo Zidane este viernes en rueda de prensa previa al encuentro ante el equipo pamplonés, correspondiente a la vigesimosegunda jornada de LaLiga Santander.

Sin embargo, y aunque reiteró en varias ocasiones que hubiesen preferido jugar ante el conjunto vigués, explicó que este tiempo les ha servido para "trabajar fuerte" y que llegan "muy físicamente" a la nueva jornada liguera. "Estamos preparados para jugar el partido. Es un campo que es muy complicado y sabemos que jugamos el primero contra el último y esto no me gusta para nada", apuntó.

"He visto a Osasuna y siempre juega bien, y en su campo aún más. Sabemos lo que nos espera mañana, pero al mismo tiempo estamos preparados y estamos físicamente bien para jugar. No sabemos si nos perjudicará no haber jugado durante este tiempo, pero lo que puedo asegurar es que hemos trabajado bien", agregó.

En este sentido, 'Zizou' comentó que "no" sabe aún nada sobre cuándo jugarán el encuentro ante los de Eduardo Berizzo, pero que por ahora tan solo piensa en los que les toca este sábado. "No vamos a pensar que podremos tener tres o cuatro puntos o los que sean más después de jugar los partidos que nos faltan", argumentó.

"No pensamos ni en el liderato ni en los dos partidos que tenemos que jugar. Sólo pensamos en el partido de mañana para hacer lo máximo y sumar, desde el inicio de temporada ha sido así. Tenemos una buena plantilla para seguir adelante con nuestra armas y lo que queremos es sumar mañana en un partido difícil", añadió.

"SI EL PRESIDENTE HA DICHO QUE HAY OBRAS, ES QUE LAS HAY"

Por otro lado, al ser preguntado por la polémica que está suscitando otro año más la sede para la final de la Copa del Rey, el francés recordó las palabras de su presidente, Florentino Pérez, "para no decir más tonterías". "Si el presidente ha dicho que hay obras, es que las hay. Hay que respetarlo", subrayó.

El entrenador blanco también habló de los árbitros tras las quejas que están recibiendo por parte de varios futbolistas de distintos equipos. "Tengo que respetarles porque hacen una labor difícil, por eso nunca me meto con ellos. Algunas veces pueden pasarte cosas a favor y otras en contra, pero lo intentan hacer lo mejor posible y a veces no es fácil. No creo que estén peor que nunca", recalcó.

Finalmente, preguntado por la prensa francesa, comentó sobre el PSG-FC Barcelona de ida de los octavos de final de Liga de Campeones que "será un gran partido porque ambos equipos tienen grandes plantillas" y que "seguramente" lo verá. "Los partidos ante el Barcelona nunca son iguales y yo no soy quien debe decir cómo jugar ante ellos", sentenció al ser preguntado por las claves para ganar al equipo azulgrana.