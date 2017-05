Los 'comuns' no acatarán la vía unilateral "como un acto de fe" y reivindican la vía pactada

Etiquetas

El coordinador de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, ha asegurado este martes que no se puede exigir a los 'comuns' que acaten el referéndum unilateral "como un acto de fe", y ha reivindicado una consulta pactada con el Gobierno central.

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, Domènech ha defendido trabajar en el marco del Pacte Nacional pel Referèndum --plataforma que aglutina a partidos y entidades favorables a un referéndum pactado--, porque es el espacio que reúne a todas las sensibilidades defensoras del 'derecho a decidir'.

Por ello, ha rechazado "participar en cualquier transferencia de soberanía del 80% a favor del 'derecho a decidir' hacia el Govern", después de que el Ejecutivo catalán convocara el lunes a los partidos soberanistas para abordar la convocatoria de un referéndum unilateral ante la negativa del Gobierno central a negociarlo.

Los 'comuns' no acudieron a la cita --sí que lo hizo Podem--, y no lo hicieron por dos motivos: "La inconcreción de la utilidad de la reunión y porque hacía semanas que pedíamos que se convocara el Pacte Nacional pel Referèndum y no se concretaba nunca".

Constata que el encuentro "no tuvo demasiada sustancia", pero celebra que los partidos soberanistas que participaron apostaran por mantener los trabajos del Pacte Nacional pel Referèndum y no abandonar la vía pactada, aunque todos los grupos menos Podem reivindicaran mantener en paralelo el despliegue del referéndum unilateral.

Domènech destaca que los 'comuns' no tienen problema alguno para reunirse con el Govern, pero recuerda que la hoja de ruta independentista no cuenta con su apoyo: "Se nos hace comprar una hoja de ruta de repente en una reunión de domingo a lunes sin explicar nada. No somos un espacio subordinado a otros espacios políticos".

Y ha avisado de que los 'comuns' no participarán en ningún caso en un escenario que pueda llevar a la "desaparición 'de facto' del espacio que hace más fuerte (al soberanismo) ante el PP", que a su juicio es el Pacte Nacional pel Referèndum.