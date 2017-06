El alcalde de Becerreá critica los "vetos" en el PSOE y advierte de que no está para que le "ignoren" y "ninguneen"

Etiquetas

El vicepresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, ha criticado este martes los "vetos" que los "sanchistas" están ejerciendo sobre quienes, como él, apoyaron a Susana Díaz para hacerse con las riendas del PSOE.

"Si sigue habiendo vetos en el PSOE, yo no pinto nada. No voy a estar aquí para recibir vetos, para que me ignoren y ninguneen", ha sentenciado, en una entrevista concedida a la Radio Galega de la que el propio medio ha informado a través de un comunicado.

Y es que, como ha esgrimido quien en su día fue expulsado del PSOE por permitir que Elena Candia (PP) se alzase con la presidencia de la Diputación de Lugo, lleva 40 años militando y no puede ser "ignorado".

Tras acusar a quienes apoyaron a Pedro Sánchez de "estar acosando y descalificando" a compañeros, ha exigido al nuevo secretario general, cuya victoria es "contundente y clara", que "aparezca la generosidad con los que perdieron".

Dicho esto, Martínez se ha posicionado en contra de la defensa de Pedro Sánchez de que los militantes tengan "la última palabra" para decidir sobre el ceso de un secretario general. "Yo no soy miembro de un partido asambleario o podemita", ha zanjado.

Finalmente, ha opinado que el congreso del PSdeG será "difícil" y no ha descartado que quienes optaron por Susana Díaz presenten "un candidato" a dirigir la formación en Galicia.