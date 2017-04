La alcaldesa de Priego defiende su gestión y que gobierne la lista más votada

Etiquetas

La alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luísa Ceballos (PP), ha defendido este lunes su gestión al frente del Consistorio prieguense y que gobierne en el mismo "la lista más votada", negando que haya justificación para la moción de censura que han presentado contra ella los tres grupos de la oposición, PSOE, PA y Participa Priego, que suman once ediles por los diez del PP.

Así lo ha dicho Ceballos en rueda de prensa junto al portavoz municipal del PP, Juan Ramón Valdivia, quien ha negado el bloqueo de proyectos alegado por los grupos de la oposición, pues, según ha señalado, "las obras de la Torre del Homenaje están a punto de terminar", lo mismo que también está "a punto de finalizar el proceso de remunicipalización de la empresa de aguas".

Pero es que, además, según ha resaltado Valdivia, a lo ya indicado se suma que ya "se han reanudado las obras del Cuartel de la Guardia Civil y en menos de un año estará en funcionamiento", destacando también la "ampliación del Polígono de la Vega".

A ello ha añadido la propia alcaldesa que los populares han reducido la deuda municipal y han aumentado las ayudas sociales, por lo que ha dicho no entender las razones para la moción de censura contra ella, considerando, en cambio, que "la situación de 2003 no tiene nada que ver" con la actual, en alusión al hecho, recordado este lunes por la oposición, de que el PP y el PA desbancaron entonces de la Alcaldía al PSOE, que era la lista más votada.

En cuanto a la falta de acuerdos con la oposición, que ésta le achacaba, María Luisa Ceballos ha explicado que la responsabilidad es de la propia oposición, pues, por ejemplo, "el candidato a la Alcaldía del PSOE no se ha sentado ni una vez a tratar y a saber lo que está ocurriendo con la empresa de aguas".

En definitiva, para la alcaldesa "no hay ninguna justificación" para la moción de censura, aclarando, respecto a la crítica de la oposición de que no se entrega a la Fiscalía Provincial de Córdoba documentación que ésta le demanda al Consistorio, que parte de la misma se refiere, simplemente, a "boletines de denuncias de Policía Local" referidos a venta ambulante y "tres boletines de denuncia de sanciones de tráfico" que el Ayuntamiento no encuentra.