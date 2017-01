Seis de cada 10 catalanes creen que la situación política es "mala o muy mala" según el CEO

Etiquetas

El 60,4% de catalanes ven negativa la situación política de Catalunya: un 42,4% de ellos creen que es mala y un 18% muy mala, según una encuesta publicada este viernes por el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO), dirigido por Jordi Argelaguet.

Del resto, un 2,3% considera que la situación política es muy buena; un 27,3%, buena; un 7,3%, ni buena ni mala; un 2% no lo sabe, y un 0,7 no contesta, según el sondeo, que está inspirado en el cuestionario para la elaboración del 'Sociómetro Vasco' realizado en mayo-junio de 2016.

La encuesta del CEO se hizo los días 22 de noviembre y el 12 de diciembre de 2016 a 1.050 residentes en Catalunya con ciudadanía española: 788 en la provincia de Barcelona, 104 en Tarragona, 98 en Girona y 60 en Lleida y tiene un margen de error de +3,02.

El mismo sondeo también arroja que, de entre los partidos con representación en el Parlament: un 27,7 por ciento afirma sentir simpatía por JxSí; un 12 por SíQueEsPot; un 9,9 por el PSC; un 6 por C's; un 3,6 por el PP, y un 3,5 por la CUP.

Un 26 por ciento no siente simpatía por ningún partido del arco parlamentario, un 4,3 no lo sabe; un 5 no contesta, y un 2 está englobado en el epígrafe "el resto".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)