Los 'comuns' celebran la continuidad del Pacte pel Referèndum "básico" para una consulta efectiva

Interpela a independentistas y al PSC a apoyar las iniciativas que quieren echar al PP

El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha celebrado este martes la voluntad de los integrantes del Pacte Nacional pel Referèndum de que la plataforma continúe porque considera que es "básico" para conseguir un referéndum efectivo y con garantías.

En una rueda de prensa, Domènech ha recordado que el Pacte tiene la capacidad de interpelar a la ciudadanía de Cataluña, a los "pueblos fraternos" del Estado y a instituciones y actores internacionales.

Frente a la propuesta del Govern de celebrar un referéndum este año, aunque sea sin acuerdo con el Gobierno central, Domènech ha rechazado circunscribir el debate a si la consulta es unilateral o pactada, sino que lo importante es que sea "efectiva y con garantías".

Ha celebrado que el Pacte se haya reunido este martes porque "la semana pasada parecía que el Pacte había desaparecido del escenario y prácticamente no contaba en el debate del derecho a decidir" de los catalanes.

Domènech hacía referencia con esas palabras a la reunión que Puigdemont convocó el lunes de la semana pasada en la Generalitat con los partidos de la plataforma para abordar el referéndum, a la que los 'comuns' no acudieron porque consideraban que eso debía abordase en el Pacte.

Sobre la propuesta de referéndum del presidente Carles Puigdemont, ha explicado que esa es la hoja de ruta del Govern y de los partidos que le dan apoyo, por lo que ha afirmado que es a ellos a quien corresponde explicar si la fórmula que escojan llevará a la celebración de un referéndum con garantías, que apele a toda la ciudadanía catalana y cuyo resultado se pueda aplicar.

Domènech ha dicho que los 'comuns' esperarán a conocer los detalles del referéndum que el Govern planea para posicionarse en torno al mismo, pero ha insistido en que "hay que trabajar para construir el derecho a decidir" y hay que conseguirlo.

Para ello ha apostado por apoyar las hojas de ruta de país que considera que se reflejan en el Pacte Nacional pel Referèndum "y no las hojas de ruta de Govern".

Además, considera que la plataforma es el paraguas bajo el que dar respuesta a un Gobierno del PP que "sólo entiende la Fiscalía como respuesta y encontrará en el Pacte una respuesta amplia y transversal, que vaya más allá que la hoja de ruta del Govern".

Por eso pide trabajar conjuntamente en todas las iniciativas que permitan echar del gobierno al PP --como la moción de censura que Unidos Podemos ha presentado en el Congreso-- y ha instado a las fuerzas catalanistas y progresistas de Cataluña a sumarse a ellas.

"No entendemos que alguien se pueda abstener ante la posibilidad de expresar el rechazo al Gobierno, y no entendemos que fuerzas progresistas como el PSC no se sumen a expresar la voluntad del 80% de la ciudadanía" en favor del derecho a decidir, ha interpelado Domènech.

Ha subrayado que el del PP es "un Gobierno que tapa sus casos de corrupción y pervierte el Estado de derecho utilizando a Cataluña para tapar su debilidad tras muros patrióticos", por lo que ha instado al resto de partidos a sumarse a una lucha que considera que va a ser larga y que no necesita de nuevos objetivos en cada momento --en referencia velada a los cambios en la hoja de ruta del Govern--.