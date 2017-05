Un centenar de personas se suma a la concentración en Palma en apoyo a la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy

Etiquetas

Un centenar de personas se ha sumado esta tarde a la concentración convocada por Podemos en Palma en apoyo a la moción de censura contra el Ejecutivo central del PP de Mariano Rajoy.

El acto, celebrado a las 18.00 horas frente a la sede de la Delegación de Gobierno en Baleares, ha estado encabezado por la secretaria política de Podemos en las Islas, Laura Camargo, y el coordinador general de Esquerra Unida en les Illes Balears, Juanjo Martínez.

En la pancarta exhibida en la concentración se podía leer 'Per decència: Moción de Censura Ja! Perquè Units podem' y se han coreado frases como 'No hay pan para tanto chorizo', 'Fuera ladrones de las instituciones' y 'Que no, que no, que no nos representan!'.

Martínez ha señalado que la moción de censura hacia el PP se debe que "las últimas actuaciones relacionadas con la corrupción están generando un descontento en la sociedad", y porque, según ha dicho, "un partido que es estructuralmente corrupto no puede estar gobernando el Estado Español".

"Animamos a toda la sociedad a forzar esta moción de censura que permita que haya gobierno decente para las clases trabajadoras de este país y para tumbar a un Gobierno corrupto", ha afirmado.

Camargo, por su parte, ha explicado que la concentración en Palma "sirve de apoyo" a la protesta que se está celebrando en Madrid, "donde hay un clamor de muchísima gente para decir al PP que se ponga al servicio de la ciudadanía y no al servicio de las empresas del IBEX 35".

"Mucha fuerza a la gente que está en Madrid y que ha venido hoy aquí y seguiremos pidiendo al PP que pare la corrupción", ha apostillado Camargo.