El cuatripartito afirma que la manifestación del día 3 es "contra el Gobierno del cambio"

El cuatripartito ha afirmado este lunes que la manifestación convocada para el día 3 de junio en defensa de la bandera de Navarra en realidad es una manifestación contra el actual Gobierno foral. UPN sin embargo ha señalado que quien ha convocado esta iniciativa "lo hace con el lema muy claro de defensa de la bandera navarra".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha animado a los ciudadanos a participar en la manifestación del día 3 "en defensa de la bandera de Navarra y motivada por que el Parlamento derogó la ley de Símbolos". Ha criticado que algunos partidos "ahora hablan de derecho legítimo" de manifestación cuando han "insultado" a quienes han convocado.

Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha indicado que "estamos a favor totalmente del derecho de las personas a la libre opinión y a la libre manifestación y no tenemos nada que objetar a ninguna manifestación que alguien quiera hacer". "Hoy un artículo publicado aclara que la manifestación no es por la bandera sino contra el Gobierno de Navarra y utilizan la bandera de Navarra", ha dicho, para considerar que "no es aceptable".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que "los ciudadanos tienen derecho a manifestarse por lo que quieran pero en este caso el tema de la bandera es una excusa". "El que quiera manifestarse que lo haga, pero hoy el señor Pomés deja claro el objetivo de la manifestación, que es protestar por la gestión del Gobierno de Navarra", ha comentado.

El parlamentario de Podemos Carlos Couso ha manifestado que su partido "no juega con las cosas serias". "Es obvio que la manifestación no es en defensa de la bandera de Navarra, nadie la ataca y lo único que quizás haya ensuciado la bandera son determinados comportamientos y gestiones de anteriores gobiernos", ha dicho, para señalar que "no vamos a participar en esa farsa". Y tras señalar que les extraña que los socialistas participen, ha afirmado que es "una manifestación contra el Gobierno del cambio y que no cuenten con nosotros para esta parodia".

La socialista María Chivite ha criticado "la intolerancia de determinados partidos a que la ciudadanía se exprese libremente". "Hay actitudes totalitarias y hay que tener respeto a la libertad de opinión, de manifestación de cada ciudadano", ha dicho, para señalar que el PSN "se ha sumado en coherencia con la posición que mantuvo en contra de la derogación de la Ley de Símbolos". "En el manifiesto se habla de concordia, de unidad, de autogobierno y el PSN está de acuerdo", ha dicho, para indicar que "hay símbolos de todos los navarros". "La bandera de Navarra no es sectaria", ha comentado, y ha animado a participar a toda la ciudadanía. "Las banderas no son de los partidos políticos", ha afirmado.

Desde el PPN, Ana Beltrán ha mostrado su "preocupación por que "todos los días se esté hablando por parte del cuatripartito y del Gobierno de Navarra de la manifestación, ¿por qué les preocupa tanto? ¿por qué quieren boicotearla?". "Algo paso muy serio y cualquiera que piense diferente a ellos ya lo señalan con el dedo", ha expuesto, para animar a la ciudadanía a "defender lo nuestro, nuestra bandera".

MANIFESTACIÓN DEL 20 DE MAYO

En otro orden de cosas, sobre la manifestación convocada por Unidos Podemos el 20 de mayo contra la corrupción, el regionalista Javier Esparza ha dicho que "es una estrategia de Podemos en la línea de apoyar la moción de censura". "Podemos pudo apoyar al PSOE y podríamos tener otro Gobierno en España", ha dicho, para adelantar que no van a estar en ella.

El portavoz de Geroa Bai ha dicho que "no tengo nada que decir sobre esta manifestación porque los términos no están acordados". "Veremos en qué términos se plantea y decidiremos", ha dicho.

Adolfo Araiz, ha señalado que participarán en dicha movilización porque "es una situación global del conjunto del Estado y en Navarra tiene sus casos concretos". "Nada tiene que ver con la del 3 de junio y quiero desvincular las manifestaciones", ha expuesto.

El representante de Podemos ha dicho que se realizará en Navarra una concentración organizada por Unidos Podemos y por colectivos. "La respaldaremos, la consideramos muy obvia, como también lo es la moción de censura contra un Gobierno que está en manos del partido más sucio y corrupto y pediremos que cambie todos los días del año", ha señalado.

Por su parte, María Chivite ha indicado que "esta manifestación no es de Navarra, sino la que ha convocado Podemos a nivel nacional para dar cobertura a su moción de censura". Y ha precisado que la postura del PSN será la que adopte el PSOE. "No se si sería muy coherente que el PNV que va a apoyar los Presupuestos del PP estuviera en una manifestación en contra del PP", ha expuesto.

Koldo Martínez le ha respondido a estas palabras que "en Geroa Bai está el PNV y otras fuerzas y la mayor contradicción el PSOE fue que con su actitud no impidió que esté al frente del Gobierno de España Mariano Rajoy".

Ana Beltrán ha indicado que "quien quiera manifestarse contra la corrupción en su derecho está". "Me avergüenzo y lucharé siempre contra la corrupción en la política y en cualquier ámbito; tolerancia cero con ella", ha dicho, para incidir que "la de mi partido y la de otros partidos también". "¿Cómo puede salir Podemos a una manifestación cuando tiene a miembros de su partido con irregularidades? Que digan no a la corrupción del PP, del PSOE, de Podemos... contra la corrupción de todos".

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha señalado que el día 20 de mayo "seremos muchas las personas que salgamos a la calle para protestar contra las políticas del PP, contra la corrupción y con la intención de mandar un mensaje claro sobre la necesidad de echar al PP del Gobierno del Estado para acabar con las políticas de austeridad y con la corrupción".