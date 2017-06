El cuatripartito no tiene previsto convocar ninguna manifestación tras la del 3 de junio en Pamplona

Etiquetas

Los cuatro partidos que sustentan el Gobierno de Navarra, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, han señalado este jueves que no tienen previsto convocar ninguna manifestación en la Comunidad foral tras la marcha del pasado 3 de junio en defensa de la bandera de Navarra.

Así, en declaraciones a los medios, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha indicado que "Geroa Bai no tiene ninguna constancia de manifestación a finales de mes". "No hay nada", ha expuesto, para agregar que no tienen intención de organizar "ninguna manifestación en relación con ninguna cuestión concreta". "Nuestra sensación es que la ciudadanía navarra está relajada, contenta y tranquila con el cambio que se está produciendo en Navarra, luego no vemos ningún motivo para organizar ninguna manifestación", ha dicho.

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha manifestado que "no habrá ninguna manifestación el día 24" pero "lo que sí hay este fin de semana por EH Bildu es una concentración por el segundo aniversario de la constitución de los ayuntamientos en 2015". "Pero no va a haber ni ha habido sobre la mesa ninguna concentración para el día 24", ha indicado.

Laura Pérez, de Podemos, ha indicado, al respecto, que "más allá de llamamientos abiertos que se hicieron en su día previos a la manifestación del día 3 no ha habido nada y en principio no va a haber nada". "De todas formas, no vendría mal una manifestación para denunciar la cuestión de la deuda ilegítima", ha señalado.

El portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha sido tajante al afirmar que "no hay nada previsto el día 24 ni se está preparando nada" y ha indicado que el pasado sábado "la derecha fracasó en sus objetivos políticos" y "la iniciativa política y social está en el cambio en Navarra". "I-E tiene su agenda política propia que no está condicionada ni está mirando a la agenda política de UPN y de la derecha", ha señalado.