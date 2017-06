El exportavoz de Cs en las Cortes Valencianas no dejará el partido y espera que no le saquen la "tarjeta roja"

Etiquetas

Dice que si dijese todo lo que piensa de Ciudadanos, "estaría seguramente en (la cárcel de) Alcalá Meco"

El exportavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianas, Alexis Marí, ha reiterado este miércoles su negativa a abandonar el partido y sus cargos dentro de la formación, tal y como le han pedido públicamente desde la dirección de Cs. "Va a ser que no", ha incidido el diputado autonómico, quien ha agregado que piensa "tantas cosas dentro del partido que si las dijese todas estaría seguramente en (la cárcel de) Alcalá Meco".

Marí se ha manifestado en estos términos en declaraciones a los medios en los pasillos del parlamento valenciano, donde ha sido preguntado por las declaraciones de la portavoz de la Ejecutiva del partido, Inés Arrimadas, y de la actual portavoz en las Cortes Valencianas, Mari Carmen Sánchez, quien el martes apuntó que "cuando todo se convierte en discrepancia, lo lógico, por coherencia, es abandonar".

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, también decía este martes que la dirección del partido no pretende "enseñar la puerta de salida a nadie", pero considera que quienes no quieran defender el proyecto de la formación naranja deben "retirarse" y renunciar además a sus cargos públicos.

"Aquí cada uno piensa lo que quiere", ha subrayado el diputado autonómico, quien ha asegurado que la dirección del partido no se ha puesto en contacto con él y que estas cuestiones las ha conocido a través de los medios de comunicación.

"Es curioso que la compañera Inés Arrimadas haga una invitación tan explícita --a abandonar la formación-- cuando pierde el 40% de afiliados en tan poco tiempo; nadie se pone a hacer esa reflexión", ha indicado sobre la situación de Cs en Cataluña.

Cuando le han preguntado si cree que finalmente le expulsarán del partido, ha respondido: "Esto es como en partidos de fútbol, cuando uno va a veces como Piqué al tobillo, tiene que pensar que el árbitro alguna vez le saca tarjeta amarilla y otras la roja, espero no sea la roja", ha manifestado.

Marí ha criticado además que Cs haga ahora lo que imputaba "a los nacionalistas: si no te gusta te vas". "Pues va a ser que no", ha aseverado el diputado, quien ha afirmado que su intención no es "estar dando codazos ni zancadilleos a nadie constantemente, pero parece que se ha convertido en el deporte dentro del partido".

Se ha referido además a la salida voluntaria de algunos portavoces de la formación en la Diputación de Valencia y en la Diputación y Ayuntamiento de Alicante, así como a la situación en la que se encuentra la eurodiputada Carolina Punset, que "ya saben cuál es".

En este sentido, se ha preguntado con ironía si es que en la Comunidad Valenciana el agua "tiene mal sabor" y eso les "afecta al cerebro". "No lo sé, pero alguien tiene que parar a hacer una seria reflexión en lugar de invitar a que la gente salga del proyecto", ha destacado.

"Si fuese Villegas o Arrimadas, me pondría en la posición contraria, enfrente del que tiene quejas, sentarnos y ver qué pasa, de eso nadie se ha preocupado", ha lamentado el diputado, quien ha abogado por "respetar" al que piensa de forma distinta dentro de Cs. "El compromiso fue el 25 de mayo con un programa electoral, dijimos que era el contrato con los ciudadanos, quien quiera alejarse de eso tendrá que explicarlo", ha añadido.

Preguntado por las informaciones que apuntan a su hipotética entrada en otros partidos, ha negado la mayor. "Es incierto, mañana saldrá con Esquerra Republicana de Cataluña, con tal de adscribirle a uno en un sitio", ha apuntado.