El independentismo emprende la vía unilateral tras la negativa de Rajoy a negociar

El Govern ve "imprescindible" fijar fecha y pregunta y acusa al Gobierno de no querer dialogar

El Govern y los partidos independentistas han escenificado este lunes su apuesta por un referéndum unilateral tras constatar "la negativa" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a negociar una consulta de estas características.

Lo han hecho con una reunión en la Generalitat a la que han asistido el presidente del Govern, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; los consellers Neus Munté y Raül Romeva, y representantes del PDeCAT, ERC, la CUP, Demòcrates, MES y también Podem, pese a que este partido se ha desmarcado de la vía unilateral.

Tras el encuentro, Munté ha considerado que la negociación con el Gobierno central está "en vía muerta" y que la Generalitat debe iniciar los preparativos del referéndum aunque no haya acuerdo porque es un compromiso irrenunciable.

Munté ve "imprescindible" fijar la fecha y la pregunta del referéndum en el plazo de una a dos semanas, y ha explicado que el Govern se da este tiempo para lograr que su decisión tenga el máximo consenso posible entre soberanistas.

El Govern defiende que se acoge a la vía unilateral, no porque sea su preferencia, sino porque el Gobierno central rechaza cualquier tipo de referéndum, y ha mantenido la puerta abierta al pacto si Rajoy acepta que los catalanes pueden votar en una consulta.

LOS PARTIDOS

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha pedido a Puigdemont "menos retórica y más concreción" y ha exigido que fije la fecha y la pregunta, confiando en que ya lo haya hecho cuando convoque el próximo encuentro de los partidos soberanistas.

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha coincidido con Gabriel en pedir cuanto antes la fecha y la pregunta, pero ha defendido que ese paso no debe suponer cerrar la puerta al diálogo con el Estado: "Somos grandes defensores de la vía escocesa".

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha emplazado al Govern a "consensuar la mejor fecha y la mejor pregunta" con partidos y actores sociales; y el portavoz de Demòcrates, Antoni Castellà, cree que esta cuestión debe abordarse "de inmediato .

El diputado de JxSí Lluís Llach ha lamentado que el Estado tiene "un lenguaje disléxico y axiomas autoritarios" hacia el referéndum, mientras que el presidente de MES, Alfons Palacios, ha pedido sumar Catalunya en Comú a la vía unilateral.

AUSENCIA DE LOS 'COMUNS'

La portavoz del Govern ha lamentado que Catalunya en Comú --los 'comuns', partido de Xavier Domènech y Ada Colau-- haya rechazado asistir a la cita, y ha asegurado que no existen argumentos para justificar esta ausencia: "Se han autoexcluido".

Munté considera que Catalunya en Comú ha dado "excusas" para no asistir, y ha asegurado que el Govern mantiene abierta la puerta a celebrar reuniones del Pacte Nacional pel Referèndum, la plataforma que aglutina a partidos y entidades partidarios de la consulta.

LA VÍA DEL DIÁLOGO

El único de los asistentes que no abona la vía unilateral es Podem y su secretario general, Albano-Dante Fachin no ha visto cumplidas sus expectativas con la reunión: "Sobre la fecha, no hay novedad. Estamos en la misma etapa del Debate de Política General en la que se dijo 'Referéndum o referéndum', y el Govern no ha concretado cómo hacerlo".

Sin embargo, Fachin ha celebrado que el Govern no dé por cerrada la vía del diálogo y se predisponga a acudir a una convocatoria del Pacte Nacional pel Referèndum, que es donde Podem y los 'comuns' se encuentran en la búsqueda de un referéndum con "garantías" pactado con el Estado.