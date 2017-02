BBVA lanza el Centro para la Educación y Capacidades Financieras

Etiquetas

BBVA ha anunciado este martes el lanzamiento del Centro para la Educación y Capacidades Financieras (www.bbvaedufin.com), una plataforma 'online' y global, con la que quiere promover el conocimiento en esta materia y favorecer que las personas adquieran habilidades que les permitan acceder a mejores oportunidades, según ha informado este banco en un comunicado.

Este centro está dirigido a expertos de organizaciones públicas y privadas, académicos e investigadores, organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs y "todas aquellas personas que tengan inquietud en profundizar en la importancia de la educación financiera y busquen conocer las últimas tendencias y trabajos en la materia", añade.

El Centro para la Educación y Capacidades Financieras pone al alcance de los usuarios una selección de las publicaciones más relevantes en el ámbito de la educación y las capacidades financieras e incluye un catálogo de programas e iniciativas promovidas por organizaciones de referencia en el sector.

La iniciativa la apoya el Banco Mundial, el Institute of International Finance (IIF), la Asociación Bancaria Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría General Iberoamericana, Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), Centre for Financial Inclusion, así como distintas entidades del sector público, asociaciones sectoriales, de consumidores y ONG, que aportan su conocimiento y experiencia a través del Consejo Asesor.