El portavoz de Ciudadanos en Cáceres lamenta que el PP les "ha engañado dos veces" pero avisa que "no habrá una tercera"

El portavoz del grupo municipal Ciudadanos (C's), Cayetano Polo, ha lamentado que el equipo de Gobierno del PP les haya "engañado dos veces", una cuando apoyaron la investidura de Elena Nevado como alcaldesa y otra al facilitar la aprobación de los presupuestos municipales de este año, pero avisa que "no habrá una tercera" porque las relaciones con el PP "están frías" y "paradas".

De esta forma ha denunciado los "incumplimientos" del equipo de Gobierno de las condiciones que puso la formación naranja para ambas ocasiones. "Nos sentimos engañados", ha sentenciado Polo, que reprocha al Gobierno cacereño que la estrategia que haya tomado sea la de "boicotear" todas las propuestas de C's y de los otros partidos de la oposición y "jugar con los intereses de los cacereños".

En este punto ha vuelto a arremeter contra la alcaldesa, Elena Nevado, a la que considera "incompetente" e "incapaz" para la gestión municipal y de la que cree que utiliza su Gobierno como "arma arrojadiza" contra C's y para mejorar sus "expectativas electorales" porque "no le interesa Cáceres".

"Denunciamos que el PP sigue engañando y mintiendo, por lo que no cuenten con Ciudadanos para acuerdos previos mientras no den cumplimiento a nuestras exigencias", subrayó el portavoz de la formación naranja, quien ha recordado en rueda de prensa este jueves que varios de los diez puntos recogidos en el acuerdo de presupuestos siguen sin cumplirse.

Así, se ha referido a la elaboración del nuevo plan especial de la parte antigua, a la revisión salarial de los trabajadores y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), a la elaboración de los pliegos para la gestión integral de la Plaza de Toros, la adjudicación de las casetas de feria o la auditoría de gestión, todos ellos temas estancados y que no acaban de salir adelante.

"No sentimos engañados dos veces, la primera con el pacto de investidura, y volvimos a intentarlo para los presupuestos con diez condiciones, y nos vuelven a engañar. A la tercera vez, no nos engañan", advierte el portavoz, que asegura que la opción que le queda a su grupo es "denunciarlo, patalear y chillar", para que los cacereños conozcan su "malestar" con la gestión de los 'populares'.

En este sentido advierte que el PP "no" podrá contar con C's para acuerdos previos y le conmina a que lleve los asuntos al Pleno y "allí ya se verá". "Ciudadanos no ha venido para bloquear las instituciones, sino para reformarlas", ha subrayado, al tiempo que reconoce que las relaciones con la alcaldesa están prácticamente en vía muerta porque no recuerda la última vez que se reunieron.

"Yo es que casi nunca me siento con la alcaldesa, pero creo que eso es positivo", ironiza el portavoz, quien le reprocha que el equipo de Gobierno bloquee acuerdos que la oposición saca adelante en el Pleno como el relacionado con el uso de herbicidas en los parques de la ciudad, que ha sido revocado en Junta de Gobierno local.