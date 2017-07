El portavoz del PSOE afirma que Rajoy no es partidario de aplicar el 155 en Cataluña

Etiquetas

El portavoz del PSOE, Oscar Puente, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no es partidario" de aplicar el artículo 155 de la Constitución para forzar a las autoridades catalanas al cumplimiento de la ley asumiendo competencias transferidas.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, el alcalde de Valladolid ha añadido, un día después de la entrevista entre Rajoy y el líder socialista, Pedro Sánchez, que el presidente del Gobierno "entiende que hay suficiente recorrido hasta ese artículo para no tener que llegar a su aplicación".

Según Puente, Rajoy cree, y en eso coincide con los socialistas, que el Estado de Derecho tiene "herramientos suficientes para tomar decisiones que impidan una ilegalidad y que no obliguen" a aplicar el 155.

Preguntado si el PSOE no respaldará al Gobierno en el hipotético caso de que decidiese recurrir a este precepto constitucional, Puente ha señalado que "todos" están "de acuerdo" en que se trata de la "solución más extrema" que prevé la Constitución, por lo que "lo más deseable sería no tener que aplicarla".

"A partir de ahí, no soy partidario de ponernos en hipótesis que habrá que valorar en función de las circunstancias en las que se produzcan si es que llegan a producirse. Nosotros estamos convencidos de que no será necesaria la aplicación de ese artículo y de que hay resortes suficientes para no tener que llegar a esa situación", ha insistido.

Puente ha apuntado que "probablemente" el recurso al 155 podría ser aprovechado por los independentistas para presentarlo "como un motivo de victimismo o enfrentamiento" que, en la medida de lo posible, los partidos constitucionalistas deberían "intentar evitar".

El regidor vallisoletano ha asegurado que él "no participaría nunca en una iniciativa que no tenga respaldo legal". "Es la primera obligación de un representante de los ciudadanos", ha subrayado, porque "seleccionar o elegir aquellas leyes" que gustan menos para incumplirlas traslada un "mensaje nefasto" a la ciudadanía.

"Si nosotros (los representantes de las instituciones) podemos saltarnos la ley que no nos gusta mucho, los ciudadanos pueden hacer lo mismo. A los ciudadanos hay muchas normas que no les gustan y que gustosamente incumplirían y no lo hacen por respeto al Estado de Derecho en el que vivimos", ha argumentado, en respuesta a los alcaldes del PSC que han manifestado su intención de votar en el referéndum del 1 de octubre.