La preocupación por la corrupción vuelve al PP tras una 'semana negra' aunque confía en que no afectará a los PGE

Rajoy tendrá este jueves su primera aparición pública, dos días después de conocerse su citación como testigo en la trama Gürtel

Cargos del PP consultados por Europa Press han coincidido este miércoles en expresar su preocupación ante el hecho de que los casos de corrupción que salpican al partido vuelvan a ser el epicentro mediático. Sin embargo, aunque esperan "mucho ruido" de la oposición estos días, no creen que afecte a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, cuya tramitación parlamentaria empieza la próxima semana.

En las filas del PP no ocultan su inquietud por lo que hay quien ha bautizado como "semana negra". Arrancó con las informaciones de que Rodrigo Rato blanqueó dinero siendo ministro y director del FMI, siguió con la citación de Mariano Rajoy para declarar como testigo en la trama Gürtel y tuvo como colofón la detención de Ignacio González por su gestión al frente del Canal Isabel II, organismo que presidió entre 2003 y 2012.

Precisamente, el jefe del Ejecutivo hará este jueves su primera aparición pública tras las vacaciones de Semana Santa. Lo hará en la clausura de la Asamblea General de la CEOE que se celebra en el Auditorio de Telefónica. El viernes viajará a Sevilla para presidir los actos conmemorativos del XXV aniversario de la llegada del AVE a Sevilla y, después participará en la inauguración del congreso de Nuevas Generaciones del PP.

ESPERAN QUE NO INCIDA SOBRE LOS PRESUPUESTOS

Pese a la preocupación por la sucesión de noticias sobre corrupción vinculadas al PP, en las filas del partido se confía en que no se vean afectadas las negociaciones que ya están en marcha para sacar adelante los PGE.

El principal socio presupuestario, Ciudadanos no ha hablado expresamente sobre si esos casos podrían tener alguna consecuencia sobre las cuentas públicas. Aunque ha dicho que la detención de Ignacio González es un caso más de "la historia interminable de corrupción" del PP, no contempla una moción de censura contra Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, ya que, según el partido naranja, no se ha incumplido el acuerdo de investidura.

Los nacionalistas vascos, otra de las formaciones con las que el PP busca cerrar un pacto presupuestario, ha guardado silencio hasta el momento. Por su parte, Coalición Canaria ha afirmado que la citación judicial de Rajoy no afecta al acuerdo entre ambos para apoyar las cuentas públicas. "No tiene nada que ver", dijo este martes Ana Oramas.

EL "BOTÓN NUCLEAR" DE RAJOY

Esta "tranquilidad" con los PGE dentro del PP se debe a que, según fuentes 'populares', "nadie quiere en este momento que Rajoy apriete el botón nuclear" de convocatoria de nuevas elecciones, según resume un miembro de la dirección del partido. "Hay que separar el grano de la paja", añade este dirigente 'popular', que pone el acento en los últimos datos económicos positivos sobre España.

Sin embargo, las fuentes consultadas advierten de que en las próximas semanas la oposición hará "mucho ruido" para identificar la corrupción con el PP y, en este contexto, enmarcan la solicitud que ha registrado Podemos para que Rajoy comparezca ante el Pleno del Congreso para hablar de Gürtel.

"Quieren un circo", exclama un parlamentario del Grupo Popular, que subraya que este las noticias que se están conociendo estos días sobre Gürtel o sobre Rato son "más de lo mismo" porque hay hechos que empezaron a investigarse hace más de 10 años. "Es el refrito del refrito", dice un cargo 'popular' que confiesa estar "tranquilo" ante estos nuevos episodios.