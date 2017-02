La única presencia de Aznar en el congreso se reduce a un vídeo que repasa la historia del PP

Etiquetas

El expresidente del Gobierno y presidente de la fundación FAES, José María Aznar, aparecerá en un vídeo sobre la historia del Partido Popular que se ha grabado coincidiendo con el XVIII Congreso Nacional que la formación está celebrando en la Caja Mágica de Madrid, según han indicado fuentes de la dirección nacional del partido.

Por lo tanto, la única presencia de Aznar en el cónclave 'popular', se reduce a ese vídeo. Es la primera vez que el exjefe del Ejecutivo no acude a un congreso del Partido Popular, un hecho que él mismo enmarcó en la desvinculación de FAES del PP.

Así, el pasado 20 de diciembre Aznar envió una carta a Mariano Rajoy comunicándole su decisión de renunciar a la presidencia de honor del PP. "Esta decisión, junto a otras consideraciones que alargarían innecesariamente estas líneas, significa, también, mi no participación en el próximo congreso del Partido Popular. He participado en todos los congresos del Partido Popular desde 1979. Será la primera vez que no lo haga, y, por lo tanto, quiero expresar mis mejores deseos de éxito en tan importante cita", decía textualmente en su misiva.

Este viernes, en el arranque del congreso del PP algunos dirigentes dijeron que Aznar siempre será un referente para el partido. "Todos somos necesarios y a todos se echa de menos, no más a unos que a otros", dijo el expresidente del Congreso Jesús Posada, cuando se le preguntó por la ausencia del presidente de FAES.