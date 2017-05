La presidencia provincia del VOX en Cuenca, Inmaculada Sequí, pone fin a su militancia en el partido

Etiquetas

Inmaculada Sequi, quien venía desempeñando el cargo de presidenta provincial de VOX en Cuenca, ha abandonado la militancia de la formación que lidera Santiago Abascal a quien ha mandado una carta en la que explica los motivos por los que se desvincula de este partido político.

En la misiva, que ha sido enviada a los medios de comunicación, Sequí apunta como una de las razones para abandonar VOX el "medio poco ortodoxo" que ha utilizado el partido y por el que se ha enterado de que ya no se contaba con ella en un proyecto político que la ilusionó "hace ya tres años".

Proyecto al que afirma que ha dedicado "tiempo, estudio y corazón". "Me supongo ilusa por pensar que era acreedora a un trato personal y directo por tu parte --afirma en referencia a Abascal--, que me hubiese evitado saber, desde la frialdad de una página web, de mi prescindibilidad".

"También creo en el derecho de disfrutar de mi familia y amistades que, en mayor o menor medida, se ha aclimatado a esta forma poco común de vida. Hoy por hoy aún no se superado los 20 años de edad y quiero continuar formándome, aprender. Quiero ser yo la que decida mi futuro", indica en la misiva.

También apunta Sequí a razones ideológicas. "Los hay que han advertido de mi distancia con la línea oficial de VOX. En parte llevaban razón. En estos años mi pensamiento se ha hecho más independiente", afirma.

"No niego la pluralidad interna de VOX, pero me confieso incapaz de defender ciertas ideas que considero --equivocada o no-- lejanas a los intereses de España y a quienes nos procuran. Cuento con su comprensión", argumenta.

No obstante, Sequí afirma que no renuncia a seguir defendiendo en un futuro los valores en los que cree, "pero es el momento de abandonar esta trinchera", indica, para agregar que "las ideas son imperecederas y difíciles de corromper; lamentablemente no ocurre lo mismo con los seres humanos, sujetos a presiones y apresiones por su propia condición".

Unas explicaciones que da también a todos los que han trabajado junto a ella durante todo este tiempo y la han apoyado cuando lo ha necesitado. "A mis paisanos, los que confiaron en mí, los que no y los que tuvieron dudas; pero también a esos que, desde fuera, me han mostrado su nobleza y me han permitido comprobar que la batalla se libra a diario".

"Me marcho sin animosidad frente a nadie, mucho menos hacia ti, Santiago, con quien me bauticé en política y a quien siempre consideraré mi mentor y amigo en este mundo ingrato", concluye.