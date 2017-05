El presidente de NNGG apuesta por la gestión del PP frente "a la política de engaño a los jóvenes" de Podemos

Etiquetas

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular, Diego Gago, ha defendido este domingo la gestión del PP frente "a la política de engaño a los jóvenes" de Podemos.

Ha sido en el transcurso de un acto de la organización juvenil en Cádiz en el que ha estado acompañado, entre otros, por el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, y la exalcaldesa de la capital gaditana y diputada nacional Teófila Martínez.

Según informa el PP en una nota, Diego Gago ha hecho un análisis de la situación que vive actualmente la política en Cádiz, tras la llegada de José María González, 'Kichi', a la Alcaldía, y ha expresado el "engaño" que en su opinión han sufrido los jóvenes con la llegada de Podemos a las instituciones.

"Podemos está instalado en el engaño. Ha llegado a la política a través de engañar a la gente joven y a la sociedad española porque lo estábamos pasando mal con la crisis económica", ha afirmado el líder de Nuevas Generaciones, que ha animado a los jóvenes asistentes al acto a denunciar en la calle que "frente al engaño de Podemos, están los hechos del Partido Popular. Frente al desastre en la gestión, está la gestión del Partido Popular en el Gobierno. Eso es lo que tiene que decir la gente joven", ha apuntado.

Gago también se ha referido a las alternativas políticas de los jóvenes frente al Partido Popular: "Si miran al otro lado, los jóvenes ven a un líder de partido que dice 'no es no' a absolutamente todo. Desde el Partido Popular nunca diremos 'no' a algo que sea beneficioso para los jóvenes y para todos los españoles", ha argumentado.

Además, Diego Gago ha asegurado que la nueva dirección de Nuevas Generaciones del Partido Popular "tendrá un papel reivindicativo e inconformista".