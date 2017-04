Cuatro ranas reciben a Esperanza Aguirre en la Audiencia Nacional, donde ha entrado al grito de "choriza"

Etiquetas

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta regional, Esperanza Aguirre, ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares al grito de "choriza" y "vete a Soto", mientras que cuatro ranas bailaban a su alrededor sin lograr cambiar el gesto serio de la exsenadora popular.

Aguirre ha sido madrugadora y ha llegado a primera hora de la mañana para estar antes de su cita para declarar dentro del 'caso Gürtel' por el fraccionamiento de contratos bajo el mandato en que ella era presidenta. A su llegada, varios manifestantes congregados a las puertas de esta sede judicial la han increpado al grito de "choriza" y "vete a Soto".

Numerosos curiosos y protestantes de varias causas relacionadas con corrupción como preferentistas o exempleados de Día se encuentran apostados a las puertas de la Audiencia Nacional a la espera de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid concluya su declaración, que ha arrancado a las 10.19 horas.

Las "ranas" enviadas por el programa de El Intermedio hacen referencia a su ya famosa frase: "He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana". Más aún cuando ayer, su ex 'número dos' Ignacio González fue detenido por delitos de corrupción en la gestión del Canal de Isabel II en los años en los que presidía este organismo.

"Aguirre, día de la verdad, y el PP limpiad" y "Esperanza, por tus bandas a remojar" son algunas de las proclamas que figuran en los carteles que lucen los protestantes congregados en los alrededores.

Se espera que tras su declaración hable a los medios después del silencio sepulcral que mantuvo ayer tras la detención del que fuera su mano derecha, a quien se sitúa en el epicentro de una trama de corrupción centrada en el Canal de Isabel II. Hoy ya ha adelantado en declaraciones en Cope que los hechos destapados por la 'Operación Lezo' han sido un "mazazo".