En los pasillos del Congreso se califica de "circo" la moción de censura de Iglesias

"Circo", "brindis al sol", "bravuconería"... Son algunos de los calificativos que se han escuchado esta mañana en el Congreso de los Diputados tras conocer la iniciativa de Podemos de buscar una moción de censura para "echar a Rajoy" del Gobierno tras la entrada en prisión de Ignacio González. El PSOE, el partido al que necesita Podemos para sacar adelante esta moción, ya ha afirmado que no participará en ella. Ciudadanos ha hecho lo propio, por lo que la estrategia de la formación morada está condenada al fracaso.

Apenas cinco minutos han tardado los portavoces de PSOE y Podemos en responder al anuncio de Pablo Iglesias: "No". Ninguna de las dos formaciones apoyará la moción de censura que, además, debe ser constructiva. Es decir, se debe proponer un candidato alternativo a Rajoy que sería votado en el pleno. Los socialistas consideran que Podemos solo intenta influir en el proceso interno de primarias en el que está sumido el partido y que, ante la falta de líder, la lógica indicaría que él sería ese candidato alternativo.

En Ciudadanos opinan lo mismo: no van a participar en este "número de circo". Así se ha expresado el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, confirmando que rechazarán una posible moción de censura. "Desde Ciudadanos no vamos a apoyar ni a secundar ningún número de circo a los que nos tiene acostumbrados Podemos. No creemos que la solución a los problemas que tiene España sea hacer presidente, vicepresidente o ministro del Interior a Pablo Iglesias", ha afirmado.

Quien sí está dispuesto a reunirse con Iglesias es el PNV. El secretario general de Podemos envío un SMS esta mañana a Andoni Ortuzar, presidente del EBB, solicitándole un encuentro que se celebrará en Madrid con Aitor Esteban. No obstante, los jeltzales son reacios a apoyar una moción de censura porque están cerca de cerrar un acuerdo presupuestario con el PP.

Los populares, por cierto, se han tomado con humor la propuesta de Iglesias. Ha dicho Rafael Hernando que la fotografía de este jueves del secretario general de Podemos se parece mucho a aquella de hace algo más de un año cuando, rodeado de sus colaboradores, pidió al PSOE de Pedro Sánchez la vicepresidencia del Gobierno y el CNI, entre otros. Hernando ha añadido que este 2017 en esa foto faltaban Errejón, defenestrado, y "el de las coca-colas", en referencia a Ramón Espinar.

No dan los números, por tanto, a la moción de censura y en Podemos son conscientes de ello, aunque sí les apoyen sus confliencias. "Si el PSOE no quiere saber nada de nosotros es imposible", reconocía un diputado cercano a Iglesias.