El BNG promueve unas "bases democráticas" para dar a Galicia más autogobierno y evitar su "anulación" política

Etiquetas

Pontón insiste en la necesidad de un nuevo marco institucional, que reivindicará en el Debate sobre el Estado de la Autonomía

El BNG continúa con el impulso de su campaña para que Galicia supere el actual marco estatutario, "profundice en el autogobierno" y gane "poder político". Así, presentará el próximo sábado en Santiago un documento "con las bases democráticas para una nueva Galicia" que no quede "anulada ni desaparecida" mientras "los demás se mueven" en España.

Tras iniciar el curso político pidiendo una ponencia en la Cámara que supere el marco del Estatuto y con el escenario estatal marcado por el referéndum catalán del 1 de octubre, Pontón ha avanzado un nuevo paso con el fin de abrir en Galicia "un debate serio, sosegado y sereno" encaminado a un nuevo marco institucional que aporte "instrumentos" para lograr más bienestar y empleo.

Como pilares de estas bases, Pontón ha aludido al "reconocimiento" de Galicia "como pueblo, como nación" con capacidad de tomar decisiones sobre los asuntos que le afectan "directamente"; a que vayan ligadas "a nuevos derechos sociales y políticos", toda vez que el marco de 1978 está "oxidado"; el desarrollo de instrumentos que ayuden a generar empleo y bienestar; y la promoción de la lengua propia y de la cultura de Galicia.

La dirigente nacionalista ha subrayado la "importancia" de este acto para el BNG y ha identificado estas "bases democráticas" como "el documento más relevante presentado por el nacionalismo en las últimas décadas".

No en vano, ha incidido en que Galicia "sigue perdiendo posiciones" en ámbitos como el económico, al tiempo que la crisis demográfica se agudiza. "Galicia no se puede desarrollar en plenitud", ha esgrimido, antes de aludir, por ejemplo, a los problemas de emigración y "precariedad" laboral.

"Necesitamos repensar qué futuro queremos construir; es un debate que no debemos seguir aplazando. Galicia no puede ver cómo los demás se mueven y seguir parada porque eso significa retroceder. En un momento en el que sí o sí se va a abrir un nuevo escenario político en España, Galicia no puede seguir con la política de anulación de Feijóo", ha advertido.

"TOMAR LA INICIATIVA POLÍTICA"

En el polo opuesto, ha reivindicado que la comunidad tiene que "aparecer" en ese debate "con voz propia" y profundizar en el autogobierno, es decir, "tener capacidad para decidir en los asuntos que atañen a los gallegos".

A su juicio, en un escenario en el que el principal debate gira en torno "al derecho de las naciones a ejercer su autonomía" solo hay dos opciones: que Galicia permanezca como "espectadora" o que pase a "tomar iniciativa política".

Por parte del BNG, ha asegurado que no tienen dudas de que se debe optar por la segunda vía y de que el debate "no puede esperar".

"INTENTAREMOS CONVENCER"

Pontón ha avanzado que el BNG presentará estas "bases democráticas" a todas las fuerzas políticas, así como a los agentes económicos, sociales y culturales de la comunidad. De hecho, aprovechará el Debate sobre el Estado de la Autonomía de octubre para reclamar este nuevo marco institucional para Galicia que le permita "avanzar" en su autogobierno.

Preguntada acerca de si espera conseguir apoyos entre los socialistas o En Marea, ha replicado que confía en que "no haya nadie en contra de que Galicia amplíe su poder político".

"Tenemos la voluntad de convencer al resto de las fuerzas y a cuantos más gallegos mejor", ha asegurado, antes de censurar el "inmovilismo del PP".