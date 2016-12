CATALUÑA. ARRIMADAS DICE QUE PUIGDEMONT ESTÁ AFERRADO AL “‘DEJÀ VU’ POLÍTICO” DEL 9-N

Etiquetas

La líder de Ciudadanos (C’s) en Cataluña y miembro de la Ejecutiva Nacional del partido, Inés Arrimadas, aseguró que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vive un “’dejà vu’ político” al querer ofrecer “únicamente” repetir la consulta del 9 de noviembre y avisó que Cataluña se merece un Gobierno que dé “confianza”. Arrimadas se expresó de esta manera en respuesta al discurso institucional de fin de año del presidente autonómico, en el que Puigdemont insistió en la celebración de un referéndum en 2017 que sea “legal y vinculante”. La líder de Ciudadanos en Cataluña consideró que Puigdemont no ha hecho “autocrítica” ni balance de su gestión al frente del Ejecutivo de esta comunidad. “Qué podemos esperar de un presidente que en su discurso de final de año no puede explicar ninguna medida llevada a cabo por su Gobierno”, afirmó. Sí destacó que Puigdemont se aferre al “’dejà vu’ político” del 9-N y señaló además que encabeza un “gobierno provisional que ha dimitido de sus responsabilidades y que sólo se preocupa de contentar a la CUP y a Podemos”.Criticó también que el presidente de la Generalitat no tenga credibilidad para apelar al diálogo con el Ejecutivo español para tratar la deriva secesionista en Cataluña. “Su intención es dejar vacía la silla de Cataluña” en la mesa de presidentes autonómicos que se celebrará en enero, donde se debatirá sobre el sistema de financiación para las comunidades autónomas. Es por ello que Arrimadas reivindicó desde la oposición un Gobierno que dé “confianza” y abandere un “proyecto ilusionante” que se base en “amplios consensos”, al tiempo que defendió que su organización política es la única fuerza que “tiende puentes, dialoga y que tiene propuestas sensatas”. Arrimadas, que aseguró que el discurso de Puigdemont lo habría podido hacer también Artur Mas en 2013, hizo balance de un año 2016 que ha sido “perdido”, porque Cataluña “sigue sin presupuestos autonómicos” y tiene un Gobierno que “intenta trasladar a los catalanes al año 2013, volviendo a hablar del 9N y no de listas de espera o de los problemas que tienen muchas familias para llegar a final de mes”.