Carmena asegura que el Gobierno municipal está "en reflexión" sobre cómo conseguir una "mejor comunicación interna"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha calificado de "muy positivo" mejorar la comunicación interna "en la eficacia y la eficiencia", algo en lo que el Gobierno municipal está "en proceso de reflexionar" sobre cómo conseguirla.

Así se ha pronunciado la regidora tras ser requerida por la portavoz socialista, Purificación Causapié, quien le solicitaba que explicara por qué se había llegado a un acuerdo para incluir a ediles que no fueran delegados de área en las Juntas de Gobierno.

"Algunos medios señalaron que se había llegado a un compromiso para incluir a miembros en la Junta de Gobierno", ha señalado la portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Causapié ha asegurado que a los socialistas "no les gusta esta propuesta" y que "no es por motivos políticos", sino por "eficacia". "No creemos que sea más eficaz ni mejor; pensamos que se prioriza la solución de conflictos internos a la eficacia y buena gestión del gobierno", ha apuntado.

Además, Purificación Causapié ha señalado que "cambiar sillones por paz interna es un hábito de la viejísima política".