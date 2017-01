ERREJÓN DEFIENDE QUE PODEMOS PASE A LA "OFENSIVA" PARA RECUPERAR LA INICIATIVA POLÍTICA

Etiquetas

El secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, demandó este jueves pasar a la "ofensiva" y recuperar la iniciativa política demostrando que son "útiles", para lo cual consideró necesario articular un debate "entre compañeros" en el que no haya "líneas rojas" pero sí "convicciones".Lo dijo en declaraciones a los medios de comunicación tras su intervención en el congreso de CCOO Teléfonica Madrid. "No es momento de resistir, no es momento de replegarse, es momento de constituir un Podemos de mayorías y de Gobierno. No es momento de replegarnos en una formación de resistencia y de protesta, es el momento de tomar la iniciativa y demostrar que somos útiles", señaló Errejón.El documento estratégico que presentará Errejón al congreso estatal de Podemos que se celebrará en febrero en el palacio de Vistalegre de Madrid, abanderado por el equipo 'Recuperar la ilusión', está contando con la implicación de Pablo Bustinduy, Jorge Moruno, Clara Serra, Rita Maestre y Alberto Montero, colaboradores estrechos de Errejón. Entre sus propuestas está desconcentrar el poder, crear estructuras más proporcionales y que los territorios tengan más capacidad de decisión. "Que quede claro", afirmó, "entre compañeras y compañeros no hay líneas rojas, hay convicciones. Entre compañeros hay debates y bienvenidas sean todas las propuestas. A partir de las propuestas nos podremos sentar a cooperar y colaborar para intentar avanzar en posiciones comunes. A partir de ahí saldrán, si somos capaces, propuestas conjuntas". Errejón pide respetar los plazos de presentación de documentos, hasta el 21 de enero, y a partir de ahí ver qué propuestas pueden implementarse con el visto bueno de las distintas candidaturas (del 23 de enero al 1 de febrero). Es decir, quiere intentar llegar a acuerdos con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero antes cada uno de ellos debe poner encima de la mesa las iniciativas que defiende. Errejón exige que estas semanas no se centren en "un debate sobre nosotros mismos" sino que se dediquen a concretar "qué fuerza política necesita el país para cuidar de su gente". "Estamos teniendo una discusión política de cómo es la mejor forma de ganar el Gobierno para ponerlo al servicio de la mayoría. Son días en los que se están poniendo encima de la mesa las diferentes ideas y los documentos con los que todos aportamos para construir un Podemos más fuerte y útil. Esto no es una discusión sobre nosotros mismos, es sobre cómo revertimos las políticas injustas y la mejor forma de tener esa discusión es tenerla en abierto. Vamos a caminar juntos, pero la mejor forma de hacerlo es con las mejores ideas", señaló.