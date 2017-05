Marcelino Oreja aboga por "actualizar el proyecto europeo" para "garantizar el futuro" y "mostrar su utilidad"

Etiquetas

El político español Marcelino Oreja ha abogado por "actualizar el proyecto europeo" para "garantizar el futuro" y "mostrar su utilidad para satisfacer los intereses y salvaguardar los derechos" de los ciudadanos, tras recibir de manos del rey Felipe VI el Premio Europeo Carlos V este martes en el Monasterio de Yuste (Cáceres).

Oreja ha señalado que para ello "urge formular un nuevo ideal, un relato claro que movilice a los ciudadanos a favor de Europa" y ha apuntado que entre los "principales ejes de la Europa del futuro" deben estar el "reforzar el pilar social" de la Unión Europea (UE), "forzar" la UE "de la defensa", "ordenar la globalización" y "proseguir el proyecto europeo con ritmos diferenciados de integración desde el respeto al principio de subsidiariedad".

"Estos son algunos ejes que, a mi juicio, perfilan la Europa del futuro", ha subrayado al tiempo que ha añadido que dicha Europa debe ser "más sencilla en sus procedimientos, comprensible y cercana". "Una Europa mejor, más justa, más solidaria" y que "dé respuestas concretas a los problemas de los europeos", ha subrayado.

Así se ha expresado Marcelino Oreja durante su intervención en la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V, donde también ha enfatizado que esta Europa del futuro debe ser "política", "social", y que "lidere en el mundo un desarrollo económico y social más sostenido e integrado".

"MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE"

El Premio Carlos V también ha lamentado que "actualmente vivimos momentos de incertidumbre" porque Europa padece la "mayor crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial", "los atentados terroristas han golpeado el corazón" de las ciudades así como que están "emergiendo nuevas potencias mundiales" mientras las "antiguas se enfrentan a nuevas realidades" y uno de los Estados miembro "ha votado a favor de abandonar" la UE.

Por ello, Marcelino Oreja ha considerado que éste puede ser "el momento para que España pueda incorporarse al núcleo duro" de la Unión Europea donde "se toman decisiones" y así "contribuir con los demás países por una Europa de más calidad democrática" y con "competencias más acordes" con las necesidades actuales.

"Escucho a veces con tristeza la voz de una minoría de euroescépticos y eurófobos que preguntan ¿Europa para qué?", ha manifestado Oreja, quien ha añadido que "no" sabe si los españoles son "conscientes" de que "España es el Estado de las Comunidades Europeas que más se ha beneficiado, en términos absolutos, de la política comunitaria de fondos estructurales y de cohesión y el que ha contribuido también a su progreso y desarrollo".

Además, el exministro ha resaltado que "hoy la Unión Europea es la primera potencia comercial del mundo y primer donante de ayuda al desarrollo" así como que los europeos tienen "vocación

universal". "Se impone ahora generalizar la necesaria legitimidad democrática y responsabilidad en la toma de decisiones, sobre la base del ejercicio común de la soberanía", ha espetado.

Oreja ha apuntado que, a su juicio, Europa es "un espacio público compartido sobre la base de cesiones de soberanía, no para que unos hagan un uso exclusivo de ella, sino para compartirla con los demás desde instituciones supranacionales aprobadas y valoradas por todos".

EL PREMIO "CORONA" SU VOCACIÓN EUROPEA

Finalmente, el premiado ha asegurado que "nunca" se pudo imaginar que "en el atardecer" de su vida pudiera recibir el Premio Europeo Carlos V, que es "corona" de su vocación europea, la cual arranca desde su juventud cuando estaba preparando su tesis doctoral y descubrió que "Europa no es sólo una comunidad de intereses, sino una Comunidad ejemplar de civilización".

Marcelino Oreja ha sostenido que el Rey Juan Carlos fue "el gran promotor del cambio político" y la sociedad española y los políticos hicieron "el gran milagro de considerar que la prioridad de entrar en Europa era una cuestión de Estado".

Además, ha recordado que el 26 de julio de 1977, cuando formaba parte del Gobierno de Adolfo Suárez "que siempre impulsó el proceso de integración" -ha dicho-, al dirigirse a Bruselas declaró que "la opción adoptada por el Gobierno contaba con el respaldo de todas las fuerzas políticas para solicitar el ingreso de España en el Mercado Común". Ha añadido que en noviembre de ese año firmó el Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y la adhesión de España al Consejo de Europa.

Así, ha puesto en valor que "para la gran mayoría del pueblo español, entrar en la Comunidad Europea representaba el anclaje en la democracia" así como que el proyecto europeo de la "joven democracia" española fue el "gran proyecto político de la Transición".

"Mientras pueda, seguiré esforzándome para hacer camino al andar y para poder decir el final con San Pablo: he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe en el corazón", ha concluido Marcelino Oreja.

JURADO

Con este Premio Carlos V, el jurado ha querido reconocer a Marcelino Oreja "por su contribución durante toda una vida al proceso de construcción e integración europeas, al que ha dedicado sus fuerzas desde los diferentes cargos que ha ocupado, tanto en organizaciones nacionales como europeas, entre ellos los de ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, secretario general del Consejo de Europa y comisario Europeo.

Igualmente "activa y fructífera han sido sus aportaciones en el ámbito académico y de la sociedad civil", señala la Fundación Academia Europea de Yuste, que destaca que merece destacarse igualmente su incansable labor de fomento de la idea de Europa y del engrandecimiento de los valores europeos, especialmente los relacionados con la diversidad cultural europea y la protección de los derechos humanos". Oreja pasa a ser la undécima persona galardonada con el Premio Europeo Carlos V.

Las personas galardonadas hasta ahora, aparte de Marcelino Oreja, han sido Jacques Delors (1995), Wilfried Martens (1998), Felipe González (2000), Mijail Gorbachov (2002), Jorge Sampaio (2004), Helmut Kohl (2006), Simone Veil (2008), Javier Solana (2010), José Manuel Durao Barroso (2013) y Sofía Corradi- Mamma Erasmus (2016).

La ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V organizada por la Fundación Academia Europea de Yuste cuenta con el patrocinio institucional del Parlamento Europeo, el apoyo de la Junta de Extremadura y de Patrimonio Nacional, y la colaboración de Extremadura Avante y de Canal Extremadura.

RED EUROPEA DE ALUMNOS DE YUSTE

Por su parte, en representación de la Red Europea de Alumnos de Yuste, Delia Manzanero ha agradecido durante el acto dicha iniciativa de la Fundación Academia Europea de Yuste, y que a su juicio "es ya un referente de formación en toda Europa para muchos investigadores".

Ha destacado, igualmente, que tras la adhesión española al proyecto europeo "ciertamente se produjo" en el país "un periodo de prosperidad económica", y apostado por seguir "pensando Europa desde la Filosofía, desde la Historia, desde el Derecho, en las universidades, en la calle", al tiempo que ha defendido que "no" hay que dejar "nunca" de pensar "nuestra Europa", ha dicho.

"No sea que, de andar nosotros demasiado descuidados, nos arrebaten este hermoso proyecto construido con el sacrificio y el esfuerzo de tantos hombres y mujeres que encarnan un ideal de reforma social que fue crucial para Europa, un ideal que participa de un espíritu y unas palpitaciones que ciertamente no se han destruido", ha añadido.

Delia Manzanero ha agradecido, además, al Rey Felipe VI "por hacer y mostrar que Europa está hoy más viva que nunca"; así como a la "generación de los constructores de Europa"; y a los representantes políticos que "luchan cada día por esos baluartes de la democracia y la libertad", que "son los verdaderos blasones de Europa", ha señalado.