Martínez-Almeida defiende los esfuerzos por la igualdad pero enmarca los semáforos LGTBI en un ejercicio de "propaganda"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido los esfuerzos en pro de la igualdad, pero ha enmarcado los semáforos LGTBI que ha creado el Consistorio en un ejercicio de "propaganda".

Así lo ha dicho en un desayuno informativo del Foro Nueva Economía, donde ha indicado que "todo esfuerzo en pro de igualdad y la no discriminación siempre debe ser bienvenido" pero ha añadido que hay esfuerzos consistentes y continuad s y esfuerzos que son una muestra de propaganda".

Que se pongan estos semáforos es algo que no le importa al ser un símbolo de cara a la celebración del Orgullo, pero ha apuntado que la igualdad "se debe tratar no mediante la creación de un área para Celia Mayer porque la tienen que cesar en Cultura". "No son las políticas que necesita la ciudad. Necesita políticas serias", ha remarcado.

En el ámbito municipal, se ha referido también al proyecto de Castellana Norte señalando que le pareció una "deslealtad institucional" que el Ayuntamiento rompiera de manera unilateral el acuerdo que había hasta entonces.

En cuanto a su postura ha indicado que si el Ministerio, el grupo inversor y el Ayuntamiento se ponen de acuerdo ellos no podrán palos en las ruedas "por razones de oportunidad política".