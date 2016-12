LA NUEVA PORTAVOZ DE PODEMOS EN LA ASAMBLEA DE MADRID NIEGA "PURGAS" EN SU PARTIDO

Etiquetas

Lorena Ruiz-Huerta, que fue designada este miércoles como nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid en sustitución de José Manuel López, aseguró que “palabras como purga no proceden de nuestro entorno”, en referencia a que pueda interpretarse en este sentido su designación. Lo dijo en declaraciones en laSexta, recogidas por Servimedia, minutos después de que el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea madrileña ratificara la destitución del López, afín al sector ‘errejonista’, como portavoz en este parlamento regional. Esta decisión se tomó por sólo un voto de diferencia (14 diputados frente a 13). En este sentido, Ruiz-Huerta, miembro de la corriente anticapitalista de la formación morada, defendió que su nombramiento es “completamente legítimo” y “democrático”, ya que esta decisión emana del órgano político de Podemos en la Comunidad de Madrid. “Palabras como purga no proceden de nuestro entorno”, aseguró. "MOMENTOS POLÍTICOS DIFERENTES"Preguntada sobre si comparte las formas con las que se ha destituido al hasta ahora portavoz de Podemos en la Asamblea, dijo que ella está “a disposición” de su partido, tanto de lo que decidan los inscritos como los órganos políticos de Podemos. La nueva portavoz de Podemos también afirmó que ahora no se trata de hacer “comparaciones” sobre si ella es “mejor” que López para plantar cara a Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid, aunque sí reconoció que ella y el destituido portavoz “estamos en momentos políticos diferentes”. Aun así, abogó por tener el “objetivo común” de poner fin a las políticas del PP en la Comunidad de Madrid y, pese a las diferencias, ser todos parte del mismo proyecto. “Se hace mucha énfasis en mostrar polarización entre Iñigo (Errejón) y Pablo (Iglesias)” y “en la última consulta se ha visto cómo la demanda de una mayor proporcionalidad va más allá de esa polarización”, manifestó Ruiz-Huerta, para después afirmar que, aunque López ha estado “un poco frustrado” estos días, la reunión de este miércoles se desarrolló en un “buen clima”.