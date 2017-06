RIVERA RECLAMA UN PACTO EUROPEO CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA

Etiquetas

- El líder de Ciudadanos clausura un foro del Instituto Atlántico de Gobierno junto al expresidente José María Aznar. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó este jueves un pacto europeo contra el terrorismo yihadista para coordinar mejor las medidas que permitan combatirlo.Lo hizo en su intervención dentro de la clausura de 'Los retos del liberalismo y la Unión Europea', del II Foro Atlántico del Instituto Atlántico de Gobierno, presidido por el expresidente José María Aznar, presente en el acto.Al referirse a los debates pendientes en el ámbito europeo, juzgó "urgente" abordar la coordinación de la seguridad y la defensa en la lucha contra el terrorismo y el control de las fronteras. La crisis de los refugiados es, en su opinión, una muestra de la "absoluta descoordinación" en esa materia. Subrayó en ese contexto la necesidad de un pacto europeo contra el terrorismo yihadista, a imagen del que ya existe en España, para debatir e implementar nuevas políticas, coordinar medidas y tipificarlas cada Estado en sus ordenamientos. Frente a un terrorismo "insaciable" contra el que es "muy difícil luchar", Rivera considera imprescindible "ayudar a los servidores públicos" con todas las medidas posibles para enfrentarse a él. Rivera se mostró convencido de que "está llegando un nuevo ciclo político" con una nueva era de globalización "que no tiene freno" y que es necesario aprovechar como una oportunidad para "mejorar y ser más competitivos". "NUEVAS POLÍTICAS Y NUEVOS POLÍTICOS"Pese a reconocer los "grandes avances" conseguidos en las últimas décadas por los socialdemócratas y los democristianos, alertó de que hay nuevas preguntas que esas ideologías ya no saben responder. "El futuro pasa por nuevas políticas y por nuevos políticos", afirmó, y el reto del liberalismo es "tremendo". Alertó de que la degradación de la clase media ha generado vacíos de poder que están siendo aprovechados por el populismo, y el reto del liberalismo es ganar la batalla en las urnas y proponiendo soluciones que sean aplicables y realmente sirvan para recuperar a esa gran capa social sin la cual no puede haber una democracia fuerte. Esa recuperación de la clase media es uno de los pilares que Rivera considera esenciales en un proyecto político, y que pasa por una "revolución educativa" y del mercado laboral, así como por la innovación. El segundo de esos dos pilares es la regeneración de la vida pública para restaurar la confianza de los ciudadanos, y el tercero es la recuperación de un proyecto común español "ilusionante" para la mayoría. En ese punto, aseguró que Ciudadanos estará "al lado del Gobierno de España" para cumplir la ley frente al desafío independentista, pero dejó claro que "no es suficiente" y que es urgente "volver a ilusionar a los españoles con un proyecto sin complejos" de "patriotismo constitucional" para enfocar otros cuarenta años de progreso. En el ámbito europeo, apostó por recuperar el debate sobre los eurobonos y por defender un proyecto de presupuesto comunitario. Reafirmó también su defensa de la presencia de España e la OTAN pero de una política europea de defensa. Recién llegado de Estados Unidos, Rivera se declaró "muy preocupado" por la deriva proteccionista de la Administración liderada por Donald Trump, y pidió de nuevo que España lidere las relaciones con América Latina sin permitir "mirar a otro lado" ante lo que pasa en Venezuela.